Estudante que viralizou performando Ney Matogrosso ganha convite para desfilar na Sapucaí; veja o vídeo

Jovem perfomando Ney Matogrosso viralizou nas redes sociais. Tiktok / @yagosavalla / Reprodução

O estudante Yago Savalla, 16 anos, viralizou nas redes sociais após um vídeo em que interpreta o cantor Ney Matogrosso em uma apresentação escolar. O sucesso da performance fez com que o jovem, morador de Salvador, recebesse um convite especial: desfilar com a Imperatriz Leopoldinense no Carnaval de 2026.

A escola de samba carioca vai homenagear o cantor na Marquês de Sapucaí. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19), em uma publicação nas redes sociais da própria Imperatriz.

"Yago, ficamos impactados com seu talento, sua arte, e será um prazer ter você abrilhantando nosso Carnaval. Agradecemos imensamente à mãe do Yago, Samantha Carvalho, por todo o suporte, e esperamos vocês aqui no Rio de Janeiro. Viva a arte! Viva nossa juventude! Viva Ney Matogrosso!", escreveu a agremiação.

Em vídeo publicado no perfil da escola, o estudante agradeceu o convite e confirmou a presença na Avenida:

— Muito obrigado pelo convite. Vai ser um enorme prazer estar com vocês no ano que vem. Nunca imaginaria que essa repercussão chegaria até vocês. Sou muito grato por isso. Muito, muito obrigado pelo convite. 2026 é nosso! Até lá!

Rendeu elogios do músico

A apresentação que viralizou aconteceu no último sábado (14), durante um projeto interdisciplinar no Colégio Liceu Salesiano, de Salvador. Com maquiagem marcante e gestos característicos de Ney Matogrosso, Yago interpretou a música Homem com H.

O próprio artista reconheceu o talento do jovem e elogiou publicamente a performance: "O que mais gostei foi que você não me copiou. Inspirado em mim, criou a sua própria performance. Parabéns", disse Ney.

Filho de uma dançarina e neto de um compositor musical maranhenses, Yago contou ao g1 que pretende seguir estudando teatro e dança. Ele também quer continuar com as apresentações de outro ídolo: Michael Jackson.

