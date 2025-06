É sempre amor mesmo que mude: show vai celebrar 20 anos do "Acústico MTV Bandas Gaúchas" em Porto Alegre

Carlinhos Carneiro e Rodrigo Pilla (Bidê ou Balde), Cachorro Grande, Ultramen e Wander Wildner estarão no show. Gabriel Not,Cainan Sá,Zé Carlos de Andrade e Fernanda Chemale / Divulgação

O bom e velho gosto de romance antigo é sempre bom de recordar, já diria a Bidê ou Balde em Microondas. Por isso, os 20 anos do histórico Acústico MTV Bandas Gaúchas serão celebrados no Auditório Araújo Vianna, no dia 20 de setembro.

O evento reunirá nomes que participaram da gravação do CD e DVD: Carlinhos Carneiro e Rodrigo Pilla (representando a Bidê ou Balde), Cachorro Grande, Ultramen e Wander Wildner.

Gravado em fevereiro de 2005 em São Paulo e, posteriormente, apresentado em maio daquele ano na MTV, o acústico retratava a popularidade e a diversidade do rock gaúcho tendo como base os violões. Cada grupo apresentou cinco músicas no projeto, sendo que Wander chegou a seis canções no DVD. Aliás, há um extra da Ultramen tocando Amigo Punk, da Graforréia Xilarmônica.

Bidê ou Balde apresentou no registro Microondas, Bromélias, Melissa (com participação de Roger Moreira), Mesmo que Mude e E Por Que Não. Essa última foi alvo de entidades na época, que entraram com representação no Ministério Público (MP) pedindo a censura da música, apontada como uma apologia ao incesto e ao abuso sexual de crianças.

Conforme decisão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça Rio Grande do Sul, a canção só pode ser tocada nas rádios e em shows, com ressalvas ou com o pagamento de multas.

Cachorro Grande trouxe Sexperienced, O Dia de Amanhã, Hey, Amigo!, Dia Perfeito (com Paulo Miklos) e Que Loucura!. Ultramen foi de Ultramanos, Santo Forte, Máquina do Tempo, Dívida (com Marcelo Falcão) e Preserve.

Por fim, Wander interpretou Mantra de Possibilidades, Bebendo Vinho, Eu Não Consigo Ser Alegre o Tempo Inteiro, Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Eu Te Amo, No Ritmo da Vida e Rodando el Mundo (essa apenas no DVD).

No show de setembro, cada grupo ou artista tocará as faixas do acústico (somente E Por Que Não ficará de fora) e mais cinco canções a livre escolha. Conforme Lelê Bortholacci, comunicador do Grupo RBS e realizador do evento ao lado da Opinião Produtora, a ideia é que seja replicado um cenário similar ao da gravação original, com uso de tonéis e até uma pequena arquibancada no palco — remetendo ao formato arena, comum em acústicos da MTV.

Lelê, que na época da gravação era empresário da Cachorro Grande, relata que a ideia para o show comemorativo começou a surgir em 2023, quando ocorreu a primeira edição do KTRock. Havia um detalhe que chamava atenção em relação ao projeto da MTV: só foram realizadas duas sessões Salão de Atos da UFRGS, em Porto Alegre, e uma apresentação em Gramado.

— Será uma oportunidade única: é um show que quase ninguém viu — atesta Lelê. — Sempre foi muito difícil realizá-lo, porque envolvia quatro agendas e quatro equipes. Nunca colocamos essa turnê na estrada.

Marco histórico em cena

O projeto é um marco histórico para o rock do Estado, de uma importância similar à coletânea Rock Grande do Sul (1986), como observa Lelê, que serviu de cartão de visita para grupos como Engenheiros do Hawaii, DeFalla, TNT, Garotos da Rua e Os Replicantes.

O formato acústico da MTV era consagrado e luxuoso, sendo responsável por ressuscitar carreiras (Capital Inicial) ou carimbar um momento de afirmação (Charlie Brown Jr. e Cássia Eller). A ideia de reunir bandas de uma mesma região era inédito, e um projeto desses regalava projeção nacional aos envolvidos.

— Era um produto muito comum de ser encontrado em várias regiões do Brasil. Ia lá para o Nordeste, tu vias o DVD sendo exibido. Ia para o Centro-Oeste, mesma coisa. Foi um estouro, inclusive com as rádios tocando muito por aqui — relata Lelê.

Polêmicas à parte, a Bidê ou Balde obteve repercussão expressiva com seu repertório no acústico. Como a banda não está mais em atividade, com ex-integrantes espalhados por cantos diferentes, esse legado será representado no show por Carlinhos Carneiro (vocalista) e Rodrigo Pilla (guitarrista), acompanhados do grupo Os Excelentes Animais.

Capa do CD "Acústico MTV Bandas Gaúchas". MTV / Reprodução

— Dos quatro shows, esse vai ser o mais diferente de todos, até porque não estaremos com banda completa. Vai ser uma aventura legal. É sempre ótimo ver as nossas músicas, que são tão elétricas, se transformarem com outros instrumentos — ressalta Carlinhos. — Eu acredito que nosso legado perdura muito por conta desse acústico.

Para Wander, será interessante mostrar reapresentar esse formato no Araújo Vianna após 20 anos. Quem for, como ele garante, deve se emocionar com as performances.

— Esse acústico se tornou icônico pela força e representatividade das músicas e dos artistas envolvidos. Na época, a MTV era muito importante para a cultura musical, sempre mostrando o que de mais interessante acontecia — pontua.

Tonho Crocco, vocalista da Ultramen, destaca que a banda passou a alcançar todo o Brasil com o acústico. Até então, o grupo havia lançado três discos bastante elogiados, mas não havia projeção nacional.

— A partir dali, começamos a tocar no Norte, Nordeste, em lugares que a gente nunca tinha ido. Isso não só na MTV, a partir desse produto fomos ao programa do Jô Soares. Então, posso dizer que ali foi o auge da banda — lembra Tonho.

Já para Beto Bruno, vocalista da Cachorro Grande, o acústico foi um marco na história não só do rock, mas da música gaúcha. Afinal, ele não lembra de outra ocasião em que artistas do Estado tiveram tamanha visibilidade para o resto do país — especialmente com a influência que tinha a MTV naquele período.

Beto acrescenta que o acústico também serviu para comprovar a diversidade do rock gaúcho:

— Já morávamos em São Paulo naquele momento, e o comentário comum era de que as bandas do RS eram parecidas, soavam iguais, tudo farinha do mesmo saco. Esse acústico comprova exatamente o contrário, pois nenhum dos participantes tem a ver com o outro. Não, peraí, o rock gaúcho tem várias vertentes também.

Acústico MTV Bandas Gaúchas