Chico Buarque recebe alta após passar por cirurgia no crânio

Chico Buarque está com 80 anos. Leo Aversa / Divulgação

O cantor e compositor Chico Buarque, 80 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira (5) após passar por uma cirurgia no crânio. O procedimento foi realizado terça-feira (3) no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

"Chico teve alta esta manhã, após a avaliação médica final. Já está em casa, e muito bem", informou a assessoria do artista.

Considerada simples, a cirurgia foi conduzida pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer. O procedimento, que já estava programado, teve como objetivo aliviar uma pressão intracraniana.

Chico lidava com um quadro de hidrocefalia de pressão normal, condição que provoca aumento do líquido intracraniano. O procedimento ao qual o cantor foi submetido chama-se derivação ventrículo-peritoneal.

A alta ocorreu dentro do prazo informado pela equipe médica, que já esperava uma recuperação rápida. Ele ficou cerca de 48 horas internado, entre o início da operação e a saída do hospital nesta quinta-feira.

O que é hidrocefalia

A hidrocefalia é uma doença provocada pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano (LCR) nos espaços normais dentro do cérebro ou entre as camadas interna e média que o recobrem. As informações são do Manual MSD.

O líquido excedente ocasiona o aumento do crânio e prejudica o desenvolvimento cerebral. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento da doença consiste na realização de uma cirurgia para a inserção de um dreno no cérebro ou na criação de uma abertura que permita a drenagem do LCR.

A doença pode ser originada de um defeito congênito, de hemorragia no cérebro, que costuma estar associada a casos de bebês prematuros, ou de tumores cerebrais que podem bloquear a drenagem do líquido.

Crianças podem nascer com hidrocefalia ou ela pode ser originada no momento do parto ou após o nascimento.