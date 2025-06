Chico Buarque passa por cirurgia no crânio e se recupera bem; entenda por que cantor foi internado

Chico Buarque já se encontra no quarto, em observação de pós-operatório. ALISSON GONTIJO / Estadão Conteúdo

O cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, passou por uma cirurgia no crânio na manhã desta terça-feira (3), no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A alta hospitalar deve ocorrer nas próximas 48 horas

O procedimento, que já estava programado, trata-se de uma cirurgia para tratar uma hidrocefalia: quando a pressão intracraniana é aumentada pelo excesso de líquido nos ventrículos cerebrais.

Em entrevista ao jornal O Globo, Paulo Niemeyer, neurocirurgião de Chico Buarque, disse que ele está bem e sem restrições na alimentação, porém, não está recebendo visitas de familiares mais próximos como esposa e filhos.

O médico informou que o artista teve um "desequilíbrio sutil, normal nessa idade". Mas que poderia seguir a vida sem o procedimento — usando uma bengala. Como Chico optou por fazer a cirurgia e implantar a válvula, terá uma melhora total da qualidade de vida.

— Não vai ter nenhuma restrição, daqui a pouco estará jogando futebol, como ele gosta — disse.

Por que Chico Buarque foi operado?

Segundo a assessoria do artista, o procedimento é conhecido como derivação ventrículo-peritoneal. O procedimento foi conduzido pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, com acompanhamento do clínico geral de Chico, Antonio José Carneiro.

A cirurgia, considerada simples, foi feita para aliviar uma pressão intracraniana.

"Foi um procedimento simples, rápido, realizado esta manhã, para diminuir a pressão intracraniana. Chico já está de volta ao quarto e está ótimo. Fica em observação por um tempinho e deve ter alta em breve", informou a assessoria do músico.

Alta

O artista já se encontra no quarto, em observação de pós-operatório, com seu "habitual bom humor", diz a nota. Conforme a equipe do artista, a alta hospitalar deve ocorrer nas próximas 48 horas.