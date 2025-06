Cantora norte-americana Rebekah Del Rio morre aos 57 anos

Rebekah ganhou fama no Brasil com Llorando, canção que interpretou para o filme Cidade dos Sonhos (2001), de David Lynch (1946-2025). A música é uma versão em espanhol de Crying, composição de Roy Orbison.

Em entrevista ao IndieWire em 2022, ela relembrou as gravações: "Foram muitas gravações. E em cada tomada, eu cantava junto, porque senti que especificamente produzir a mesma sensação com o vibrato na minha garganta para que o público pudesse ver".

Rebekah também relembrou, na ocasião, que cantou para as protagonistas do filme: "Eu também queria que as lindas garotas na sacada, (protagonistas do filme) Laura Harring e Naomi Watts, vivenciassem tudo ao vivo. Elas estavam presentes enquanto eu fazia minha cena, então cantei para elas".