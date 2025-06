Cantora francesa Nicole Coisille morre aos 88 anos

Intérprete de canções no estilo jazz, bem distante do pop e do rock dos anos 1960 e 1970, Croisille cultivou tanto o repertório francês quanto influências como a Bossa Nova.

Ela é autora de mais de 20 álbuns, incluindo singles como Tell Me About Him ​​(1973), A Woman with You (1975) e Phone Me (1975).