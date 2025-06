Bobby Sherman, ícone adolescente nos anos 1960 e 1970, morre aos 81 anos

Bobby Sherman foi descoberto no programa Shindig!, em 1964. Ele também atuou em produções como Honey West (1965), The Monkees (1967), Screen Gems (1968) e Here Come the Brides (1968).

Além de atuar, Sherman teve uma carreira de cantor de sucesso e vendeu milhões de cópias. Teve sucessos no top 10 da Billboard Hot 100 em 1969 e 1970, com Little Woman, La La La (If I Had You), Julie, Do Ya Love Me e Easy Come, Easy Go.