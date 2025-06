Morre Bira Presidente, criador do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal

Bira Presidente enfrentava um câncer de próstata e morreu aos 88 anos no Rio de Janeiro. Instagram @birapresidente / Divulgação

Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal, morreu na noite de sábado (14), no Rio de Janeiro, aos 88 anos. Ele passava por um tratamento contra o câncer de próstata e tinha Alzheimer.

O sambista estava internado no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, e enfrentava um "quadro clínico delicado", de acordo com um comunicado emitido no início da semana passada.

Trajetória

Além de fundar o Cacique, um dos blocos de Carnaval e centro cultural mais importantes do Rio, Bira, que era percussionista, cantor e compositor, ajudou a transformar as rodas de samba do subúrbio carioca em um movimento musical que revolucionou o samba tradicional.

Filho de serralheiro e mãe de santo, Ubirajara Félix do Nascimento era o mais velho de quatro irmãos. Ele cresceu em meio às rodas de samba em que Seu Domingos, pai dele, levava-o quando criança no subúrbio da capital fluminense.

Junto dos irmãos e de amigos, criou um bloco para pular Carnaval na ruas de Ramos, "Os homens da caverna". Depois, o grupo se fundiu com outros dois, um de Aymoré do Espírito Santo, e outro dos irmãos Sereno, Chiquita e Walter Tesourinha, chamado de Cacique Boa Boca. Nascia, então, em janeiro de 1961, o Grêmio Recreativo Cacique de Ramos. Bira se tornou presidente do bloco, ocupação na qual se manteve até morrer.

No final dos anos 1970, Bira participou de um show no Teatro Opinião com um grupo de samba no qual tocava pandeiro. O show foi batizado de Samba é no fundo de quintal, mesmo nome do disco lançado em 1980. Era o início de um dos mais emblemáticos grupos de samba da história, que revelou, além dos integrantes originais, outros nomes que vieram depois, como Arlindo Cruz.

Repercussão

Nas redes sociais, diversos artistas manifestaram pesar pela morte do sambista. A lista inclui nomes como Belo, Xande de Pilares e Marcelo D2, além de outros como Suel, Paula Lima, Vavá, o grupo Art Popular e Tiee.

A apresentadora Fátima Bernardes também reagiu ao falecimento. "Acordei com a notícia triste da morte do querido Bira Presidente (...) Além de percussionista talentoso, cantor e compositor, Bira era de uma delicadeza ímpar. Sempre gentil. Fazia parte da nobreza do samba. Um amigo querido se foi. Meu carinho imenso para toda a família", escreveu nas redes sociais.

Leia a nota completa divulgada pelo Cacique de Ramos

Hoje nos despedimos daquele que é o próprio Cacique

O Grêmio Recreativo Cacique de Ramos e o Grupo Fundo de Quintal informam, com profundo pesar, o falecimento de Ubirajara Félix do Nascimento, o Bira Presidente, ocorrido às 23h55 do sábado, 14 de junho de 2025, aos 88 anos, no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca. Em decorrência de complicações relacionadas ao câncer de próstata e ao Alzheimer.

Fundador do Cacique de Ramos e um dos criadores do grupo Fundo de Quintal, Bira construiu uma trajetória marcada pela firmeza, pela ética e pela contribuição inestimável ao samba e à cultura popular brasileira.

Sua atuação no Cacique de Ramos moldou o bloco e o samba, o Doce Refúgio se tornou um espaço de referência cultural. No Fundo de Quintal, foi o ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações.