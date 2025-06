Cristiano Araújo era considerado uma das promessas do sertanejo.

Na madrugada de 24 de junho de 2015, o cantor Cristiano Araújo , 29 anos, e a namorada, Allana Moraes , de apenas 19 anos, morreram em um acidente de carro após um show em Itumbiara, Goiás. O músico era considerado uma das promessas do sertanejo .

Os dois viajavam no banco traseiro de uma Range Rover, junto com o empresário Victor Leonardo e com o motorista Ronaldo Miranda. O veículo capotou nas proximidades de Morrinhos.