Venda de ingressos para o The Town 2025 ocorre exclusivamente no site oficial do evento.

A venda de ingressos para o The Town 2025 começa ao meio-dia desta terça-feira (27). O evento será realizado nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

A venda ocorre exclusivamente no site oficial do evento. Antes da abertura para o público geral, clientes Itaú e associados no The Town Club puderam adquirir ingressos com valores promocionais entre 20 e 26 de maio.