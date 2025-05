The Town 2025: Travis Scott, Lauryn Hill e Ludmilla são confirmados no evento

Cantor vai se apresentar no dia do evento dedicado ao hip hop. @travisscott / Reprodução/Instagram

O rapper norte-americano Travis Scott vai agitar o Autódromo de Interlagos, na capital paulista, no dia 6 de setembro deste ano. O artista foi confirmado como headliner do The Town. Além do músico, outros nomes tiveram a presença confirmada, como Lauryn Hill e Ludmilla.

O evento vai acontecer nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos.

Travis vai encerrar as apresentações no palco Skyline no primeiro dia de festival — que será dedicado à música hip hop. No dia 6 de setembro, terá ainda os shows de Don Toliver, Filipe Ret, Matuê, MC Cabelinho e Karol Conka ao lado de Ajuliacosta e Ebony.

No mesmo dia, Lauryn Hill vai se apresentar no palco The One, ao lado de seus filhos YG Marley e Zion Marley.

Ludmilla e Gloria Groove irão cantar no dia 14 no palco The One. Anteriormente, o The Town já havia divulgado os nomes Katy Perry, Mariah Carey, Green Day, Sex Pistols, Iggy Pop e Bruce Dickinson como parte da line-up.