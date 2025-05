Show do Raça Negra coloca público para cantar seus sucessos atemporais na Redenção

— Toda cidade precisa fazer, pelo menos, duas festas como essa todos os anos. Para cuidar da alma das pessoas, do coração. As pessoas precisam se divertir e, às vezes, não têm condições de sair. Na plateia, com certeza, tem muitas pessoas que nunca tinham conseguido ir em um show do Raça Negra.

Mas os gaúchos têm as suas preferências, com Cigana, É Tarde Demais e Ciúme de Você, que colocaram o público para cantar mais alto do que o vocalista da banda, na maior animação. Com o grande espaço que a Redenção oferece, teve o público que ficou mais próximo do palco, montado no centro do parque, depois do espelho d’água. Mas teve gente que se organizou pelo gramado, com cadeiras de praia ou panos esticados no chão.