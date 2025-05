Saiba quais shows de samba e pagode vão agitar Porto Alegre até o fim do ano

Ludmilla, Thiaguinho e Alcione são algumas das atrações que virão a Porto Alegre ainda em 2025. Divulgação

O fim de semana foi daqueles de deixar qualquer amante do samba e do pagode com o coração acelerado. Teve o festival Samba Porto Alegre no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, com grandes nomes como Menos é Mais, Sorriso Maroto e Rodriguinho embalando mais de 10 horas de música. E teve ainda a estreia de Gloria Groove no universo do pagode, em um show cheio de personalidade no URB Stage.

A Capital mostrou mais uma vez que sabe fazer bonito quando o assunto é música e celebração. Mas quem achou que a festa ia parar por aí pode ir se preparando: a programação de samba e pagode segue quente nos próximos meses.

Porto Alegre continua firme no compasso, com uma agenda de shows que vai embalar o público até o fim do ano. De atrações consagradas a talentos em ascensão, não faltam motivos para sair de casa e curtir.

Assim como no sábado (24), outra dobradinha ocorre em 14 de junho. Neste dia, quem aterrissa no Harmonia é Ludmilla, com sua turnê Numanice. Unindo a raiz do samba a uma pegada pop, o projeto evidencia a versatilidade da cantora e reforça sua força em um gênero historicamente dominado por homens.

Em outro canto da cidade, mais precisamente na Fiergs, Belo apresenta uma nova versão da turnê In Concert, na qual interpreta sucessos que marcaram gerações e foram trilha sonora de muitas histórias de amor.

Segundo semestre segue no ritmo

Já em julho, no dia 19, Dilsinho sobe ao palco do CT Parque Gigante com seu carisma e aquele jeito único de embalar o público com músicas que não param de crescer nas plataformas de streaming. É imperdível para os fãs do pagode contemporâneo.

Agosto também será marcado pela presença de lendas da música brasileira em Porto Alegre. Após reunir mais de 45 mil pessoas no Parque Farroupilha no dia 17 desse mês, o Raça Negra já tem novo encontro marcado com o público da Capital: dia 8, no Auditório Araújo Vianna. A promessa é de mais uma noite de pura nostalgia.

Já no dia 23 de agosto, Alcione toma conta do mesmo palco com uma apresentação memorável, mostrando toda a potência da dama do samba. Prepare-se para se emocionar com hits como Não Deixe o Samba Morrer —o hino dos sambistas —, Você Me Vira a Cabeça, A Loba e tantos outros.

Alguém aí pediu Tardezinha? Fiquem tranquilos, pois tem também. Thiaguinho estaciona sua megaestrutura no Estádio Beira-Rio no dia 15 de novembro, como parte da turnê comemorativa de 10 anos do projeto que revolucionou o pagode ao vivo no Brasil. A Tardezinha 10 Anos já passou por cidades como Rio de Janeiro, Curitiba e Vitória, arrastando multidões em apresentações que ultrapassam cinco horas de duração.

Pensando nesse calendário cheio, GZH preparou uma lista com esses e outros shows pra você não perder nada do que vai rolar.

Confira a agenda de shows de samba e pagode em Porto Alegre: