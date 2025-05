Rihanna lança música nova para o filme "Smurfs" após hiato de quase três anos; confira

Três anos após o último lançamento, a cantora Rihanna lançou uma nova música . A canção Friend of Mine foi feita para o filme Smurfs , no qual irá dublar Smurfette.

Hiato musical?

A última música lançada pela cantora também foi feita para um filme: Lift Me Up, parte da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda para Sempre , da Marvel, em 2022.

Reação dos fãs

Um fã rebateu as críticas, dizendo que, por ser feita para um filme dos Smurfs, a música é destinada para um público infantil. "Friend Of Mine é para crianças. Vocês querem que ela tenha uma canção cheia de letra, como as crianças que estão aprendendo a falar memorizem uma música lotada de versos? Ela fez o necessário para as crianças conseguirem cantar. Por que estão irritados? Vocês não são o público-alvo", escreveu.