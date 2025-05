Regis Danese cobra dívida de goleiro do Santos: "Precisa virar homem"; entenda a polêmica

O artista, conhecido pelo sucesso Faz um milagre em mim, afirmou que tem provas da dívida e que está “apenas querendo o que é dele, nada mais”. Instagram / @rdaneseoficial / Instagram / @RaulBaretta_Photo / @santosfc / Reprodução

O cantor gospel Regis Danese usou as redes sociais na terça-feira (27) para cobrar publicamente uma dívida de Gabriel Brazão, goleiro do Santos desde 2024.

Em comentário publicado e, posteriormente, apagado no perfil oficial do clube, o artista disse que o jogador “precisa virar homem” para acertar compromissos assumidos no passado.

Segundo o cantor, ele teria guardado e-mails e conversas com o irmão de Brazão, Mateus Cabral, detalhando os gastos relacionados ao período em que o goleiro viveu em sua casa.

"O Gabriel Brazão é um excelente goleiro, só precisa virar homem e acertar uma dívida que tem comigo! ESQUECEU BRAZÃO? Os anos que morou na minha casa? As passagens aéreas que comprei para você? Motorista particular, não é homem para honrar com seus compromissos? Estamos aguardando, tenho todos os prints aqui das conversas você dizendo que vai acertar! Tenho os e-mails trocados com o seu irmão Mateus Cabral dos gastos que tivemos com você! Só queremos o que é nosso, nada mais!", escreveu Regis Danese.

Moradia e início da carreira

Em entrevista à ESPN em 2020, o próprio Brazão relatou ter morado com Danese na adolescência.

Na ocasião, contou que o filho do cantor era seu vizinho e o levou para um teste no Cruzeiro quando ele tinha 13 anos.

Aprovado, o atleta viveu por dois anos na casa da família até ser transferido para o alojamento do clube mineiro.

— Eu sou de Uberlândia e o Cruzeiro foi o primeiro time que fiz teste. Um grande amigo meu é filho do cantor Régis Danese e era nosso vizinho. Jogávamos bola juntos e um dia eu jogava bem contra os adultos. Ele me levou para fazer teste no Cruzeiro. Não imaginava que isso seria possível. As portas foram abertas no começo. O Régis chegou a ser meu empresário por um tempo. Foi um cara bem importante na minha carreira — disse o goleiro na época.

Atualmente com 24 anos, Brazão ainda não se manifestou sobre a cobrança feita por Danese.

Quem é Regis Danese?

Regis Danese, 50 anos, é um dos nomes mais conhecidos da música gospel brasileira. Natural de Passos, em Minas Gerais, iniciou sua carreira na música secular como compositor e backing vocal de artistas como Leonardo e Gian & Giovani, mas ganhou projeção nacional ao migrar para o universo gospel no início dos anos 2000.

O grande marco de sua carreira foi o álbum Compromisso, lançado em 2008, que incluiu o hit Faz Um Milagre Em Mim — canção que bateu recordes de execução em rádios evangélicas e rendeu ao artista prêmios e presença constante em programas de TV.

Em 2023, sofreu um grave acidente de carro a caminho de um show em Ceres, em Goiás. Na ocasião, bateu de frente em uma carreta e capotou o carro.

Nas redes sociais, costuma divulgar mensagens de fé, bastidores de shows e reflexões pessoais. Em 2024, foi alvo de críticas após uma publicação polêmica, disse ter sido vítima de uma suposta invasão de sua conta.

"Odeio viajar. Odeio tirar fotos. Não me peçam para tirar fotos em show, não gosto e não vou tirar. Obrigado", dizia a mensagem postada nos stories do cantor.

Quem é Gabriel Brazão?

Gabriel Brazão, 24 anos, é goleiro profissional e, atualmente, defende o Santos. Natural de Uberlândia, também em Minas Gerais, iniciou sua formação na base do Cruzeiro, onde se destacou ainda adolescente.

A partir de 2019, teve experiência no futebol europeu, com passagens por clubes como Parma, Albacete e Real Oviedo, além de integrar o elenco da Inter de Milão, na Itália, embora sem atuar em jogos oficiais pelo clube.