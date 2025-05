Rapper francês Werenoi morre aos 31 anos, pouco antes de se apresentar em show

Werenoi ocupava o todo das paradas musicais da França. THIBAUD MORITZ / AFP

O rapper francês Werenoi morreu aos 31 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A notícia foi compartilhada pelo produtor do músico, conhecido como Babs, em publicação nas redes sociais.

O artista, considerado um dos principais nomes do rap francês da atualidade, veio à falecer na madrugada deste sábado (17), poucas horas antes de uma apresentação marcada no Azar Club, em Lyon.

Werenoi, cujo nome verdadeiro era Jeremy Bana Owana, chegou a ser internado na UTI do Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, mas não resistiu. As circunstâncias do ocorrido ainda são desconhecidas.

"Descanse em paz, meu irmão. Eu te amo!", escreveu Babs no X (antigo Twitter).

O radialista Fred Musa, referência na cena do rap francês, também se manifestou e prestou condolências à família. O mesmo foi feito pela conta do Spotify França no X.

"Werenoi nos deixou na noite passada. Em apenas cinco anos, o rapper de Montreuil deixou uma marca duradoura no rap e na música francesa como um todo. Nossos sentimentos à família e aos entes queridos", publicou o serviço digital de streaming.

Sucesso meteórico

Com 6,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Werenoi ocupava o topo das paradas na França. Entre os seus maiores sucessos estão as faixas Scarface, Solitaire, Laboratoire, Chemin dor e Ciao.

Ele havia lançado seu quarto álbum, Diamant Noir, há poucas semanas, e estava em fase de divulgação do projeto com shows exclusivos. Em comunicado publicado antes do evento em Lyon, os organizadores anunciaram a noite como "uma experiência única" com "o número um do rap francês".

O artista foi uma das principais atrações da 40ª edição do tradicional festival Francofolies de La Rochelle, em 2023. No ano seguinte, foi reconhecido e levou o prêmio de Álbum do Ano no Les Flammes — uma das mais importantes premiações da música urbana francófona — pelo trabalho no disco Carré.