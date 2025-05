Rap in Cena 2025 é adiado; saiba a nova data

11ª edição do Rap in Cena foi adiada para o segundo semestre.

Previsto originalmente para os dias 21 e 22 de junho , a 11ª edição do Rap in Cena foi adiada . O festival será realizado nos dias 18 e 19 de outubro de 2025 . O local segue o mesmo: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), em Porto Alegre.

No sábado (18), sobem ao palco BK, Poze do Rodo, Tasha e Tracie, Oruam, Mc Tuto convida Mc Luuky, Tz da Coronel, Chefin e MU540. Já no domingo (19), o festival terá Veigh, Cabelinho, Duquesa, Orochi, Djonga, MC IG convida MC PH, DJ Narru, DJ Oreia e LC animarem o público.