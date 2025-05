Raça Negra fará show gratuito em Porto Alegre neste mês

Apresentação acontecerá no Parque Farroupilha a partir das 19h. Rogério Coruja / Divulgação

Porto Alegre vai receber um show gratuito do Raça Negra no dia 17 de maio, no Parque Farroupilha, a Redenção. Segundo a Fecomércio-RS — um dos promotores do evento —, são esperadas cerca de 30 mil pessoas presentes.

Além do evento na capital gaúcha, outras cidades receberão shows no mesmo dia: Michel Teló, em Santana do Livramento, e João Neto e Frederico, em Santo Ângelo. Mais de 50 atividades estão inclusas na programação das três cidades.

Os shows gratuitos nas cidades gaúchas serão promovidos pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP. Trata-se da Semana S do Comércio no Rio Grande do Sul — que marca os 80 anos de existência da Fecomércio-RS.

No dia 17 de maio, na Redenção, haverá também espetáculos culturais, atividades da Casa Arte Sesc, workshops de gastronomia, análise de coloração pessoal, atendimentos de beleza e bem-estar, oficinas de orientação para planejamento financeiro e workshops para pequenos empreendedores.

Para participar do evento, o público não precise retirar ingresso ou realizar cadastro, contudo, a organização pede que o público faça uma inscrição no site da Fecomércio-RS para contabilização de pessoas.