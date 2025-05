Quem é MC Poze do Rodo? Cantor foi preso nesta quinta-feira no RJ

O cantor de 26 anos faz sucesso no funk carioca. Instagram / @pozevidalouca / Reprodução

MC Poze do Rodo foi preso nesta quinta-feira (29), em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é investigado por apologia ao crime e envolvimento com facção.

O músico, cujo nome verdadeiro é Marlon Brandon Coelho Couto Silva, nasceu no Rio de Janeiro em 1999 e ganhou notoriedade na cena funk carioca nos últimos anos.

Segundo o g1, ele ainda é acusado de se apresentar apenas em bailes dominados pelo Comando Vermelho (CV).

O artista de 26 anos é conhecido por manter um estilo de vida exuberante, marcado pela ostentação de itens de luxo. Ele é casado com Viviane Noronha, 20 anos, e, juntos, têm três filhos. O cantor também tem outras duas filhas, fruto de outros dois relacionamentos.

Estilo musical

Entre os principais hits de MC Poze estão as músicas Voando Alto, Me Sinto Abençoado, Essência de Cria, Vida Louca e A Cara do Crime, canções que costumam falar sobre as favelas do Rio, questionando a violência nas comunidades.

A mistura do funk com trap, conhecida como "trap de cria", mistura batidas graves e linguagem dos jovens, fazendo sucesso. O artista soma mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais.

Quando ainda era adolescente, o cantor chegou a se envolver com o tráfico na favela do Rodo. Ele falou sobre o caso durante um Profissão Repórter, e disse que optou por viver uma vida tranquila, incentivando os mais jovens a sair do crime.

Outras polêmicas

Poze já tinha sido preso no Mato Grosso, em setembro de 2019, por tráfico de drogas, associação ao tráfico, incitação e apologia ao crime.

Em 2020, chegou a ser considerado foragido pela polícia, durante uma investigação por ligação com o tráfico.