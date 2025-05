Produtor musical Dave Shapiro morre em queda de avião na Califórnia

O executivo musical Dave Shapiro, 42 anos, foi uma das vítimas do acidente de avião em San Diego , na Califórnia, na última quinta (22).

De acordo com o portal g1 , Shapiro era o proprietário da aeronave e tinha licença de piloto. Além dele, outras duas pessoas, funcionários da agência musical Sound Talent Group, da qual Shapiro foi cofundador, também morreram.

"Estamos devastados pela perda do nosso cofundador e de colegas e amigos", disse a agência em um comunicado.

Quem era Dave Shapiro

Criado em Nova York, o executivo começou na música logo no ensino médio, quando formou uma banda com os amigos e assinou contrato com a Victory Records logo após sua formatura. O grupo chegou a fazer uma turnê.