Polícia francesa recupera escultura de Jim Morrison roubada há 37 anos

Descoberta foi feita pela Brigada Financeira e Anticorrupção da polícia de Paris. DPJ-PP / AFP PHOTO

A polícia francesa localizou, depois de quatro décadas, a escultura do rosto de Jim Morrison que havia sido roubada em 1988 do túmulo do cantor, no cemitério Père-Lachaise, em Paris.

O busto de mais de cem quilos, esculpido por Mladen Mikulin, foi encontrado na última segunda-feira (19) durante uma operação na casa de um executivo suspeito de falsificação de documentos. A descoberta foi feita pela Brigada Financeira e Anticorrupção da polícia de Paris.

A obra, colocada originalmente em 1981 para marcar os dez anos da morte de Morrison, desapareceu sete anos depois, sem deixar rastros. Na época, o busto já estava bastante deteriorado, coberto por pichações e com o nariz quebrado. A escultura havia se tornado uma das peças mais emblemáticas do memorial ao ex-vocalista do The Doors, que morreu aos 27 anos.

Peça pode não voltar ao cemitério

Apesar da recuperação, não está certo se o busto voltará ao local original. Benoît Gallot, curador do Père-Lachaise, declarou ao jornal Le Figaro que ainda não foi contatado oficialmente pela polícia sobre a devolução da peça.

— A polícia não entrou em contato conosco, então não sei se será devolvido — afirmou.

Túmulo de Jim Morrison é um dos mais visitados do Père-Lachaise, na França. BERTRAND GUAY / AFP

Em nota publicada nas redes sociais, a polícia descreveu o achado como uma “descoberta incomum” e divulgou imagens da escultura localizada.

Local de peregrinação para admiradores do rock, o túmulo de Jim Morrison é um dos mais visitados do Père-Lachaise, onde também estão enterrados Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Édith Piaf e outras figuras célebres.

Ícone do rock dos anos 60

Jim Morrison faleceu em 3 de julho de 1971. REPRODUÇÃO - WENDELL HAMICK / Reprodução

Como vocalista da banda californiana The Doors, Morrison se tornou uma figura icônica da contracultura dos anos 1960.

Sucessos como Light My Fire, Riders on the Storm e The End fizeram do grupo uma das principais referências da psicodelia e do "rock de protesto".

Morrison se estabeleceu na França alguns meses antes de sua morte. Ele faleceu em 3 de julho de 1971, em Paris. O laudo oficial da época apontou ataque cardíaco como causa da morte, mas versões alternativas ganharam força ao longo dos anos.