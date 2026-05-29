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Morre cantor e compositor Pedro Ortaça, aos 83 anos

Autor de sucessos como "Timbre de Galo" e "Bailanta do Tibúrcio", artista faleceu nesta sexta-feira

William Mansque

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