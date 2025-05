MC Poze do Rodo é preso no Rio de Janeiro

MC Poze do Rodo, 26 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira no Rio de Janeiro. Instagram / Reprodução

Marlon Brandon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, foi preso no fim da madrugada desta quinta-feira (29) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro (RJ).

Segundo o g1, ele é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais prenderam o artista em casa, em um condomínio no bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense.

De acordo com as investigações, o MC realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, com a presença ostensiva de traficantes armados com fuzis, a fim de garantir a "segurança" do artista e do evento.

Repertório com apologia ao crime

Conforme a DRE, o repertório do artista foi apontado como contendo "clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes". O MC é conhecido por músicas como To Voando Alto, Vida Louca, A Cara do Crime e Me sinto Abençoado.

Também foi citado pela Polícia Civil o baile funk do qual o artista participou no último dia 17, na Cidade de Deus, em que foi registrada a presença de homens fortemente armados.

Quem é MC Poze do Rodo

Nascido no Rio de Janeiro, o MC ganhou notoriedade na cena funk carioca nos últimos anos. O artista de 26 anos e empresário é conhecido por um estilo de vida exuberante, marcado pela ostentação de itens de luxo.

Em suas músicas, é comum falas sobre as favelas do Rio, questionando a violência sofrida nas comunidades e comemorando a sua ascensão. Ainda adolescente, o MC chegou a se envolver com o tráfico na Favela do Rodo.