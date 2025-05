MC Poze do Rodo declara ligação com o Comando Vermelho ao ser preso

MC Poze do Rodo foi encaminhado à Penitenciária Serrano Neves, que abriga membros do Comando Vermelho. REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Preso na quinta-feira (29) por suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas, MC Poze do Rodo declarou ligação com o Comando Vermelho ao preencher a ficha da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro.

Conforme o g1, antes de serem direcionados às unidades do sistema penitenciário, os presos passam por uma triagem e preenchem um formulário com informações básicas sobre a prisão. Em um dos campos é necessário declarar se a pessoa tem "ideologia declarada", tópico que refere-se às facções criminosas.

Foi neste campo que Marlon Brandon Coelho Couto, nome de batismo de Poze do Rodo, declarou ligação com o Comando Vermelho. São nove opções disponíveis:

Neutro: sem facção

ADA: Amigo dos Amigos

TCP: Terceiro Comando Puro

CV: Comando Vermelho

Milícia: qualquer grupo paramilitar

Federal ou estrangeiro

Servidor ativo

Ex-servidor

LGBTQIA+

Por conta da opção declarada, o funkeiro foi encaminhado para a Penitenciária Serrano Neves. Conhecida como Bangu 3, o complexo abriga membros do Comando Vermelho.

A declaração não é considerada uma confissão de nenhum dos crimes pelos quais o funkeiro é investigado. Ela serve para garantir a segurança do preso, direcionando ele às unidades prisionais onde apenas membros da mesma facção estejam detidos, a fim de evitar conflitos internos.

Poze já havia comentado sobre a ligação com a facção criminosa em outras oportunidades, inclusive antes de fazer sucesso na música. Em entrevista ao Profissão Repórter, da Globo, em outubro de 2024, o artista afirmou já ter sido baleado.

— Já troquei tiro, fui baleado e preso também. E eu pensei: vou querer ficar nessa vida aqui ou viver uma vida tranquila? Então, eu foquei em viver uma vida tranquila, batalhei e hoje em dia eu passo isso para a molecada: o crime não leva a lugar nenhum — disse na ocasião.

Prisão

Marlon Brandon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, foi preso no fim da madrugada de quinta-feira por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro. Ele é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas.