MC Poze do Rodo: chefe de polícia diz que músicas do cantor são "mais lesivas do que um tiro de fuzil"; entenda

Poze do Rodo já havia sido preso, em 2021, pelas mesmas acusações. @pozevidalouca / Instagram / Reprodução

MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brandon Coelho Couto, foi preso nesta quinta-feira (29), em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. O artista é investigado por apologia ao crime e envolvimento com facções.

Em uma coletiva na Cidade da Polícia, na zona norte da capital fluminense, os agentes envolvidos na prisão detalharam o caso. Para o delegado Felipe Curi, as músicas do funkeiro são um "instrumento de propaganda do Comando Vermelho".

— Esse suposto MC que foi preso transformou a música num instrumento de dominação, de divulgação e de disseminação da ideologia e da narcocultura do Comando Vermelho — declarou Curi, secretário da Polícia Civil, segundo o g1.

Conforme os policiais, as composições enalteceriam o uso de armas de alto calibre e de drogas. Também foi apontada uma possível ligação com disputas territoriais com facções rivais.

Curi afirmou que os hits de Poze "extrapolam" a liberdade de expressão e as manifestações culturais, além de servirem para o aliciamento de menores para ingresso no crime organizado.

— As músicas desse falso artista têm um alcance incalculável e muitas das vezes são muito mais lesivas do que um tiro de fuzil disparado por um traficante — completou o delegado.

Acusações

Segundo o g1, MC Poze do Rodo é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais prenderam o artista em casa, em um condomínio no bairro Recreio dos Bandeirantes.

Conforme as investigações, o MC realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, com a presença ostensiva de traficantes armados com fuzis, a fim de garantir a "segurança" do artista e do evento.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro considera que as músicas do cantor contêm "clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes".

Quem é MC Poze do Rodo

Nascido no Rio de Janeiro, o MC ganhou notoriedade na cena funk carioca nos últimos anos. O artista de 26 anos e empresário é conhecido por um estilo de vida exuberante, marcado pela ostentação de itens de luxo.

O MC é conhecido por músicas como To Voando Alto, Vida Louca, A Cara do Crime e Me sinto Abençoado. Nas composições, é comum falas sobre as favelas do Rio, questionando a violência sofrida nas comunidades e comemorando a sua ascensão. Ainda adolescente, o MC chegou a se envolver com o tráfico na Favela do Rodo.