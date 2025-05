Marrone revela detalhes de queda em show: "Apaguei por mais ou menos um minuto"

Cantor sofreu uma queda em um show no início do mês.

A queda aconteceu no final da apresentação, acompanhada por cerca de 7 mil pessoas. Marrone foi socorrido ainda no palco por um médico que estava na plateia, Ismar Júnior, que identificou ferimentos na testa, uma possível fratura na mão e confusão mental.

Bruno segue com agenda de shows

Enquanto isso, os compromissos da dupla seguem sendo cumpridos apenas por Bruno, que fez shows em Palmas (TO) e Recife (PE). Durante as apresentações, o cantor tranquilizou o público :

Bruno chegou a cogitar que a queda pode ter sido provocada por um foco de luz no palco , que teria atrapalhado a visão do parceiro. Marrone, por sua vez, atribui o acidente à própria distração.

Internação e diagnóstico

Inicialmente, foi constatado um corte no supercílio , além de um dedo da mão esquerda quebrado . Com o avanço das análises, a equipe médica confirmou que o cantor também trincou cinco costelas .

Histórico

Relembre o caso

Marrone sofreu um acidente durante a apresentação do projeto Inevitável, a festa, realizada no sábado (10), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia (GO).