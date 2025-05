Lula sanciona lei que institui o Dia Nacional do Brega

Reginaldo Rossi foi responsável por popularizar o brega no Brasil. Ricardo Wolffenbüttel / Agencia RBS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira (22) a lei que institui o Dia Nacional do Brega. A data será celebrada em 14 de fevereiro, aniversário de Reginaldo Rossi.

O cantor, conhecido como Rei do Brega, é autor de vários hits, como Garçom (1987), e morreu em 2013, aos 70 anos.

"Rossi, que saiu de origens humildes para se tornar uma figura emblemática do brega, é um exemplo inspirador de como a música pode transformar vidas e transcender barreiras sociais", diz trecho do projeto de lei, de autoria do deputado federal Pedro Campos (PSB-PE).

Publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, a medida já está em vigor. Ou seja, a partir de 2026 o Dia Nacional do Brega será oficialmente celebrado em todo o Brasil.

Quem é Reginaldo Rossi

Responsável por popularizar o brega no Brasil, Reginaldo Rossi é natural do Recife, em Pernambuco. Ele nasceu em 14 de fevereiro de 1944.

Conhecido por sucessos como A Raposa e as Uvas e Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme, o cantor começou sua carreira artística nos anos 1960, inserindo-se no movimento Jovem Guarda. Sobre essa fase, ele sempre se orgulhava em afirmar que foi o primeiro cantor de rock do Nordeste, onde liderava a banda The Silver Jets.