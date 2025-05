João Bosco se apresenta em Porto Alegre nesta sexta-feira. Victor Correa / Divulgação

Com o seu inseparável violão e disco novo na bagagem, João Bosco volta a Porto Alegre nesta sexta-feira (30). Ele sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country às 21h com a turnê do álbum Boca Cheia de Frutas (veja detalhes sobre ingressos ao final).

Com formação de quinteto, o cantor, violonista e compositor tem apresentado um repertório que concentra parte do disco novo e recordações de seus mais de 50 anos de trajetória — O Bêbado e a Equilibrista, Corsário, Papel Machê e Caça à Raposa, entre outras —, além de declamar versos e poemas.

Bosco estará acompanhado no palco de Cristovão Bastos (teclados e arranjos), Ricardo Silveira (guitarra) e dos gaúchos Guto Wirtti (baixo) e Kiko Freitas (bateria).

O cantor e compositor define que todo show, no fundo, é sempre um retrospecto cuja direção é dada pelo disco que está lançando. No caso de Boca Cheia de Frutas, o músico trabalha com influências da cultura dos povos originários e afro-brasileiros, mas também de personagens históricos da música do país.

Marca da ancestralidade

Lançado em 2024, o álbum flutua em ritmos como samba, jazz e bossa nova, tendo o violão de Bosco como protagonista em meio a instrumentos como piano, percussão, flauta e cordas orquestrais. Com 11 faixas, Boca Cheia de Frutas é marcado essencialmente pela ancestralidade.

Um bom exemplo disso é a faixa que abre o trabalho, Dandara, que evoca orixás. Já a terceira canção, O Canto da Terra por um Fio, apresenta nos versos iniciais um mantra yanomami, que pode ser traduzido como "boca cheia, boca cheia de frutas".

Bosco ressalta que Boca Cheia de Frutas traz essas matrizes que definem, de forma antropológica, o que é o Brasil. São elementos — especialmente dos povos originários — que já apareceram em sua obra, mas que neste disco estão realçados.

— Essa dramaticidade histórica se faz presente pelo que ocorreu no governo anterior. Houve uma situação em que se agravou a exploração sem critério da Amazônia, tudo muito solto, no que diz respeito ao desmatamento e ao garimpo — justifica.

João Bosco tocará em Porto Alegre com formação de quinteto. Victor Correa / Divulgação

Homenagens a grandes da MPB

Por outro lado, Boca Cheia de Frutas é composto por faixas que prestam reverências. É o caso da instrumental SobreTom, que homenageia Tom Jobim.

Samba Sonhado ecoa João Gilberto — aqui, Bosco faz referência ao samba Izaura, de Herivelto Martins e Roberto Roberti, gravado por João Gilberto e Miúcha. Há também uma releitura de O Cio da Terra, clássico de Milton Nascimento e Chico Buarque.

Aldir Blanc surge em dois momentos: E Aí?, uma parceria inédita dos dois compositores, que aborda os desencontros; e Gurufim, que cita o ritual do samba (velório em que se canta e dança para celebrar a vida de quem partiu) para se despedir do amigo. Blanc morreu em decorrência da covid-19 em 2020.

Conforme Bosco, Boca Cheia de Frutas foi construído em um momento em que ele sentia falta de abraçar as pessoas de uma maneira geral, como forma de agradecimento.

— Ao envelhecermos, criamos a ideia de chegar mais próximo de nossos ancestrais. E isso não significa povos originários ou povos africanos, mas sim pessoas que você conheceu em vida, que eram de gerações anteriores à sua e que foram importantes para a sua formação — explica o cantor mineiro de 78 anos.

Show de João Bosco em Porto Alegre terá clássicos e músicas do disco "Boca Cheia de Frutas". Victor Correa / Divulgação

Dinossauros gaúchos

Além de homenagens e temas ancestrais, Boca Cheia de Frutas traz uma faixa que junta na letra um município gaúcho, criaturas fossilizadas, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho. Intitulada Dinossauros da Candelária, a música tem parte de sua inspiração em uma viagem de Bosco pelo interior do Rio Grande do Sul.

Ao ver uma placa com os dizeres "Dinossauros da Candelária", ele pediu para que a van encostasse. Queria entender quem eram os dinossauros e o que era Candelária.

Descobriu que o município do Vale do Rio Pardo é mundialmente reconhecido por abrigar um tesouro paleontológico em suas profundezas, sendo uma localidade importante para o estudo do período Triássico (entre 250 milhões e 200 milhões de anos atrás).

Intrigado, ele lembrou que Candelária também é o nome de uma igreja no Rio de Janeiro (RJ) que foi palco histórico de grandes eventos — para o bem e para o mal. Foi ali que ocorreu, por exemplo, o maior comício do movimento das Diretas Já, em 10 de abril de 1984. Mas também foi o local de uma chacina, que vitimou oito jovens em 23 de julho de 1993.

Celebração de um país sui generis

A letra de Dinossauros da Candelária também cita um samba marcado com Zeca Pagodinho e Martinho da Vila, mas que acabou não se concretizando, pois os dois não poderiam comparecer. "Era pra ter o Pagodinho/ Era pra ter o Odilê (referência a Martinho, parceiro de João em Odilê, Odilá)", canta Bosco.

Então, ele pede socorro aos orixás, e quem o socorre é seu filho, Francisco Bosco (coautor de Dinossauros da Candelária e outras seis faixas do álbum). A música conta com o violão de sete cordas de Rogério Caetano.

— Dinossauros da Candelária seria como você exumar aquele território e ver o que ele tem embaixo como memória. E tem muito a ver com essa coisa do disco dos povos originários, que são as origens daquele espaço e o que a memória traz.

Bosco conclui:

— É um disco que tem essa imaginação, essa celebração de um país sui generis, que não há outro no mundo, como o Brasil.

João Bosco em Porto Alegre com "Boca Cheia de Frutas"