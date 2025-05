Green Day anuncia novos shows no Brasil; veja as datas

Banda se apresentou em Porto Alegre em 2023. Felix Zucco / Agencia RBS

Green Day anunciou duas novas apresentações no Brasil em 2025, além do The Town: o grupo também fará shows no Rio de Janeiro e em Curitiba.

No Rio de Janeiro, os preços dos ingressos variam entre R$ 175 e R$ 4090. Em Curitiba, os valores ficam entre R$ 215 e R$ 4120. A venda geral começa no dia 4 de junho, pelo Livepass.

Veja as datas dos shows do Green Day no Brasil:

7 de setembro , no The Town, em São Paulo ;

, no The Town, ; 9 de setembro , no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro ;

, no Estádio Nilton Santos, ; 12 de setembro, na Ligga Arena, em Curitiba.