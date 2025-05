Cantora buscou inspiração no pagode dos anos 1990 para compor o álbum "Serenata". Divulgação / Divulgação

Gloria Groove promete espalhar encanto com a turnê Serenata da GG, neste sábado (24), em Porto Alegre. A artista sobe ao palco do URB Stage com uma serenata moderna, daquelas em que o coração bate no compasso do tantã, mas o brilho vem do salto alto, das unhas postiças e da potência vocal de uma estrela que sabe muito bem onde pisa.

Lançado em dois volumes em 2024, Serenata é mais do que um álbum: é uma carta de amor à música que embalou a infância de Daniel Garcia e, agora, ganha nova forma sob a estética e a voz de Gloria Groove.

O projeto conta com participações de peso, como Alcione, Thiaguinho, Ferrugem, Mumuzinho e Belo, e já ultrapassou 300 milhões de reproduções nas plataformas digitais. Entre as faixas, destaque para Nosso Primeiro Beijo – uma das músicas mais tocadas dos últimos meses no Brasil – e para os medleys que costuram hits do passado com a estética única e teatral de GG.

Mas não se trata apenas de números ou feats estrelados. Aos 30 anos, Gloria vive uma virada de chave artística e pessoal. Indicada ao Grammy Latino, vencedora do Prêmio Multishow e dona de um dos shows mais comentados do país, ela mergulha em um processo criativo honesto consigo mesma – mais "vulnerável", como ela mesma define.

Às vésperas do show na Capital gaúcha, GG fala, nesta entrevista, sobre o impacto da mãe, Gina Garcia – ex-backing vocal do grupo Raça Negra – na construção do álbum, a quebra de barreiras e o lado B de sua própria trajetória.

Confira a entrevista com Gloria Groove

Você já contou em entrevistas que o pagode faz parte da sua vida desde a infância, muito por causa da sua mãe. Como essa vivência influenciou o Serenata da GG?

Principalmente no clima ultrarromântico do álbum, que faz referência ao auge do pagode da década de 1990. Destacaria também a criação das Serenettes, um grupo de mulheres no meu vocal de apoio que representa minha admiração pela grande função que minha mãe desempenhou ao longo da sua carreira.

Durante muito tempo, o pagode foi um espaço dominado por vozes masculinas e heteronormativas. Que barreiras sente estar rompendo a partir desse projeto?

No meu relacionamento com o mundo externo, é a sensação de estar ressignificando o que até então se imaginava possível para um artista como eu. Já internamente, sinto que estou desbravando meus próprios limites, com estudo musical e também com um processo criativo mais honesto e vulnerável.

Leia Mais Com Menos é Mais e Sorriso Maroto, festival promete mais de 10 horas de samba e pagode em Porto Alegre

Entre a Gloria Groove do pop e a GG do pagode, o que você precisou reaprender ou descobrir no jeito de cantar, de se movimentar no palco ou de se conectar com o público?

Definitivamente, o estado de presença. As músicas pedem menos artifício e mais sentimento, então tem sido vital entender esse novo fluxo de sensação, emoção e conexão dobrada com o público. São letras que geram uma identificação muito forte com as histórias de vida de quem ouve.

Gloria Groove considera o recente álbum como mais honesto e vulnerável. Divulgação / Divulgação

Sua carreira parece cada vez mais guiada por propósito, e não por modinhas. Hoje, o que faz você dizer “sim” a um projeto?

Quando ele gera, ao mesmo tempo, identificação, empolgação, colaboração e até um medinho do desconhecido. É preciso muita ousadia e autoconfiança para se manter firme no propósito.

Se a sua trajetória fosse um disco de vinil, em que faixa a agulha estaria agora? E o que você gostaria que tivesse no lado B?

Neste exato momento, a agulha teria acabado de encostar no vinil, e estaríamos ouvindo aquele ruído gostosinho que antecede os primeiros compassos da primeira canção do lado A, dando aquela sensação de fresh start (recomeço), pois, apesar dos quase 10 anos de GG, eu realmente sinto que estou só começando a brincar. No lado B, eu adoraria ouvir a voz de alguém que vive e se expressa em sua totalidade, sem medo de evoluir e reinventar.

Leia Mais Por que Porto Alegre é a capital brasileira do rock argentino

Que recado você deixa para quem vai te ver ao vivo em Porto Alegre, no sábado?

Serenata da GG é muito mais do que apenas um show de pagode. Pouco antes de completar 30 anos, jurei que expressaria mais meu sentimento pelas pessoas que amo, porque presentear com flores em vida é uma dádiva. Este show é uma celebração do sentimento, e também minha carta de amor para a vida. Espero vocês lá!

Serviço