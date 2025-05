Foo Fighters demite baterista Josh Freese após dois anos: "Decepcionado"

Josh Freese tem uma carreira de 40 anos e passagens por importantes bandas. Instagram @joshfreese / Reprodução

Os fãs do Foo Fighters foram surpreendidos na tarde desta sexta-feira (16), com o anúncio da demissão do baterista Josh Freese, após dois anos na banda.

O músico foi quem comunicou a decisão do grupo em um breve comunicado, no qual afirma que está "decepcionado" e que nunca havia sido demitido em sua vida.

"Os Foo Fighters me ligaram na segunda de noite para dizer que decidiram seguir em uma direção diferente com seu baterista. Nenhum motivo me foi oferecido. De qualquer forma, eu curti os dois últimos anos com eles, dentro e fora do palco, e eu apoio o que quer que eles achem que é melhor para a banda", iniciou Freese.

"Nos meus 40 anos como baterista profissional, eu nunca fui demitido de uma banda, então por mais que eu não esteja bravo - estou apenas um pouco chocado e decepcionado. Mas como muitos de vocês sabem, eu sempre trabalhei como freelance e pinguei de banda em banda, então, estou bem."

Freese encerra o comunicado em tom bem-humorado dizendo que vai listar 10 motivos que acredita que fizeram a banda o demitir.

A trajetória de Josh Freese

O músico entrou para o Foo Fighters meses depois da morte do baterista Taylor Hawkins, em março de 2022, um dia antes da banda se apresentar no Lollapalooza Brasil.

A carreira de Josh Freese é extensa. Com 40 anos de profissão, o artista já tocou com Sting, Offspring, The Vandals, Guns N Roses, entre muitas outras bandas.

Além das colaborações, Freese lançou álbuns solo e é conhecido por seu senso de humor afiado e criatividade, algo que se reflete também em sua performance de palco.