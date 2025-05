Enquete GZH mostra quem o público quer ver no megashow em Copacabana em 2026; veja resultados

Beyoncé e U2 foram mencionados por Eduardo Paes; Bruno Mars lidera lista de artistas com mais ouvintes no Brasil. Instagram / @beyonce; @brunomars / Reprodução; Boris Roessler / AFP

Madonna e Lady Gaga já foram — agora, quem será a próxima estrela a se apresentar em Copacabana? Uma enquete realizada por GZH mostra quais são os artistas internacionais mais desejados pelo público para vir ao Brasil.

O show de Lady Gaga, realizado em 3 de maio, reuniu 2,1 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. A cantora fez uma apresentação baseada no novo álbum, Mayhem, lançado em março deste ano.

No ano anterior, Madonna se apresentou para 1,5 milhão de fãs no megashow final da turnê The Celebration Tour, que comemorou seus 40 anos de carreira.

Quem vai se apresentar no Rio em 2026?

Na enquete de GZH, foram selecionados com opção 11 artistas: nove dos 10 mais ouvidos no Spotify (Lady Gaga está no ranking, mas já se apresentou no evento) e dois nomes mencionados por Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro.

O público votou entre Ariana Grande, Beyoncé, Billie Eilish, Bruno Mars, Coldplay, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Rihanna, Taylor Swift, The Weeknd e U2.

O show mais aguardado foi o da banda U2, com 30,8% dos votos, seguido pelo da cantora americana Beyoncé, com 26,5%. As duas opções foram os nomes que Paes gostaria de trazer ao Brasil.

Há algumas semanas, o prefeito chegou a anunciar o grupo irlandês para o ano que vem, mas depois voltou atrás, reforçando que era um desejo próprio.

Durante apresentação de calendário de eventos no Rio, no Roxy Dinner Show, Paes também demonstrou interesse em ter a "Queen B" em terras cariocas: "Se eu trouxer a Beyoncé ao Brasil, aí literalmente eu vou ser o rei dos gays brasileiros", disse, segundo o g1.

Em terceiro lugar na enquete de GZH ficou o Coldplay, com 19,2% dos votos. Em 2023, a banda esteve em uma maratona de shows pelo país, rendendo até memes sobre a estadia prolongada de Chris Martin no Brasil.

Veja como ficou a votação

Resultado da enquete de GZH. GZH / Reprodução

Definição dos artistas

Além da banda irlandesa e da cantora americana, a enquete de GZH teve opções baseadas nos 10 músicos internacionais mais ouvidos no Brasil no Spotify.

A lista, feita pelo portal Kworb, contabilizou os artistas que tiveram mais ouvintes brasileiros no aplicativo de músicas desde 1º de março de 2023. Lady Gaga aparece na terceira posição do ranking, mas não está na enquete de GZH por já ter se apresentado neste ano.

Confira a lista

Bruno Mars (129,5 milhões) The Weeknd (116,2 milhões) Lady Gaga (114,8 milhões) Billie Eilish (100,4 milhões) Coldplay (93,1 milhões) Kendrick Lamar (91,2 milhões) Rihanna (89,7 milhões) Ed Sheeran (87,2 milhões) Taylor Swift (82,6 milhões) Ariana Grande (82,3 milhões)

Beyoncé aparece na lista na 31ª posição, com 57,1 milhões ouvintes, e U2 em 366º lugar, com 20,1 milhões.