“É difícil ver o legado do rock da década de 1980 sendo jogado no ralo”, diz Philippe Seabra, da Plebe Rude, que lança autobiografia na Capital

Músico, cantor e compositor tem 58 anos MateusMondini / Divulgação

A Plebe Rude, um dos expoentes do rock de Brasília dos anos 1980, volta a tocar em Porto Alegre na sexta-feira (30), às 21h, no Bar Opinião, após quase uma década sem subir a um palco na Capital. Um dia antes, Philippe Seabra, cofundador do grupo, lança sua autobiografia O Cara da Plebe, na livraria Paralelo 30, às 19h.

Na tarde de 8 de maio, ele concedeu entrevista para GZH. Em 40 minutos, o músico, cantor e compositor de 58 anos mostrou que segue afiado.

A história do grupo e a atual turnê estão entrelaçadas: letras recentes, como Descobrimento da América, ainda carregam críticas políticas — mas "com sutileza", segundo Seabra, sem slogan.

Para ele, enquanto o mainstream da música brasileira busca polêmica fora do palco, perde profundidade nas canções. A coerência entre discurso e arte foi trocada por engajamento em rede social, argumenta Philippe. “Não é militância. É densidade (que falta)”, resume.

O último show da Plebe Rude em Porto Alegre foi há quase 10 anos. O que aconteceu com a banda nesse período?

Nossa, faz muito tempo, né? De lá para cá, a gente lançou três discos: Primórdios e Evolução (duplo). Interessante que esses discos foram catalisados pela minha biografia. (...) Comecei a escrever o livro em 2018. Quando fazia a pesquisa, comecei a esbarrar em letras antigas.

Uma espécie de checagem?

O livro traz mil agradecimentos porque ligava para as pessoas para ter certeza. Nunca precisei checar, de fato, porque brinco que sou o único da minha geração que não fuma maconha. Então, sou o único que lembra das coisas (risos). Na verdade, não estou brincando, porque 70% das pessoas que entrevistei, metade não lembrava de nada, nada (risos). Tem uns, tipo o João Gordo, que nem me preocupei em ligar, porque ele não ia lembrar mesmo, né? (risos). Aí retomei o livro em 2019 e acabei em fevereiro de 2020. Parece piada, né?

A um mês da pandemia?

O mundo caiu, puxei o freio de mão, não toquei no livro durante dois anos. Mas antes, esbarrei numa outra letra da Plebe, que se chamava Evolução. Uma música mais irreverente, apesar de que é um termo que detesto. Irreverente é o Ultraje A Rigor. Quer dizer, o Ultraje de um tempo atrás, digamos. E comecei a escrever essa letra que tinha desde 1989, parei mais um ano e oito meses para fazer Evolução, álbum com 28 inéditas, duas delas de 10 minutos, tudo orquestrado, uma loucura! Então, foi isso que a Plebe fez nesse período.

A gente não tá vendo posicionamento político dentro da música PHILIPPE SEABRA Cantor e compositor da Plebe Rude

E esses três discos recentes vêm para o show no Opinião?

Também. É que quando você tem 12 discos, uma obra desse tamanho, poxa, a gente tem duas horas e pouquinho pra tocar. Mas, assim, a grande novidade do show é um que estamos usando um sistema extremamente sofisticado, que está fazendo a maior diferença, sincronizando a música com vídeo. Então, é a boa e velha Plebe, só que com o vídeo sincronizado. E as pessoas viram pra gente e dizem: “Nossa senhora, caramba, que show!”. Mas é a mesma coisa, só com um telão. Vi que o guitarrista Adrian Belew, com o King Crimson, usa esse sistema. Deve ser coisa de geração, né? Que precisa de uma p**** de uma tela na frente (risos).

A Plebe tem público fiel, mas suponho que haja renovação na audiência dos shows, certo? É o que motiva a seguir?

Tem renovação e o mais engraçado é que não são os filhos da geração anterior, sabe? São pessoas que eu acho que anseiam por uma certa densidade nas músicas. E, cá pra nós, abordo isso no livro: muitos da minha geração estão deixando a desejar. A gente não tá vendo posicionamento político dentro da música.

Nas letras?

Não existe mais. A gente vê posicionamento em blog, em entrevista todo mundo é desbocado, todo mundo tem opinião, quem é de centro, de direita de esquerda, tem de tudo na internet, com muitos artistas da década de 1980, que, como a música não lhes projeta tanto, encontraram esse filão, né? Na internet, pela polêmica, o algoritmo promove essas coisas. E promovendo, incentiva artistas a serem cada vez mais polêmicos. A gente vê isso em todo lugar, exceto na música. Isso me incomoda muito. Até aí, tudo bem, é um país livre. Na verdade, cada um se indigna...se autopromove como quer. O problema é que todos tocam Plebe. É como se fosse uma ideologia de aluguel, e isso eu não aceito.

Para você se posicionar dentro da sua música, você tem de comprometer a sua arte PHILIPPE SEABRA Cantor e compositor da Plebe Rude

Por que falta posicionamento?

Vou te dar um exemplo. No fim de 2021, teve o festival Rock Brasil 40 Anos, que passou por diferentes cidades e a Plebe estava na linha de frente, com Titãs e outras bandas. Aí um pessoal chegou para a gente todo preocupado: “ó, cuidado, tem o CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil, realizador do evento), cuidado com os discursos”. Eu falei: a gente não dá uma de banda desbocada.

O discurso está na música. E isso eu não posso mudar. Então, é muito triste o que estou vendo. Porque aí, para você se posicionar dentro da sua música, você tem de comprometer a sua arte. E não estou vendo ninguém fazendo isso. A Plebe pagou um preço muito caro por isso. Mas quando você pergunta, o que me estimula? É isso, a gente continua fazendo. Mas é difícil ver o legado (do rock) da década de 1980 sendo jogado no ralo.

Em que sentido?

Muitos artistas são também responsáveis pela grande complacência nacional. Não é que todo mundo tem de ter um discurso. Por favor, a Plebe não é assim, não é banda militante. Não é à toa que militante rima com pedante, né? Só que tem postura. Quando tinha 12, 13 anos de idade, vi punk e pós-punk pela primeira vez, cara, mudou a minha vida, encontrei meu nicho.

Foi o que te levou para a música?

Até então, eu via e não tô cuspindo nelas, bandas setentistas como Foreigner, adorava Foreigner antes da farofa, Aerosmith, Boston, Kansas, coisas assim. O problema é que não tinha identificação porque o rock naquela época era uma coisa mais distante. Eram os rock stars, com cabelos compridos, bonitos.

Eu não era garanhão o suficiente para entender o Kiss ou o Aerosmith (risos). Eu já tocava, mas não era músico de conservatório para entender o Yes. Não era um viking para entender o Led Zeppelin (risos). E aí, de repente, veio o punk e mudou tudo pra gente. O The Clash, se você olhar a década de 1980, as bandas de São Paulo, Rio, Bahia com o Camisa de Vênus, o Clash foi o denominador comum de todas essas bandas. Então, era uma mistura de postura, pop, coisa dançante, atitude, cara, mudou tudo! E você vê, bandas inspiradas nisso ainda estão na atividade: Plebe, Legião, Titãs, Paralamas no caso do The Police, Ira, Inocentes, Cólera, toda essa galera.

Mas tem coisa boa saindo atualmente, não?

Tem uma banda que eu adoro e está voltando: Superguidis, que produzi. É de Guaíba (RS). E eles fizeram show recentemente em São Paulo. Claro que tem coisa boa. Às vezes, acho um pouco exagerada essa adoração dos anos 1980. Mas entendo de onde vem. Era tudo muito puro, inocente.

Qual letrista pós-anos 1980 você destaca no Brasil?

No livro eu falo: o último grande letrista, que chegou ao mainstream, claro que foi o Marcelo Camelo. Que chegou ao mainstream. Isso não quer dizer que não tenha por aí. Inclusive, produzo uma banda do Acre, chamada Los Porongas. Produzi um rapaz agora chamado Seadini, de São Paulo. Excelente poeta. Muito bom. Vai lançar disco agora. Mas é difícil essas coisas chegarem ao mainstream.

A questão das letras pode ter relação com a atual cultura do cancelamento?

Como você já deve ter percebido, não sou muito de usar rede social. Entendo (quem usa), ok. Brinco que sou da época do pombo-correio. Em vez de ficar torcendo que a internet não caia, ficava torcendo que um gavião não comesse o pombo no meio do caminho (risos). Mas sobre a cultura do cancelamento: não. Vejo como falta de talento, de carisma e de postura pra colocar na música. Temática é que não falta. Foi de maneira sutil que o rock de Brasília virou um alicerce fundamental da história do rock brasileiro.

Sutil como?

Por um motivo simples. Todo mundo era filho de acadêmico. Foi em cima disso. Talvez a gente era barão comparado com punks de São Paulo. Claro, tinha um ou outro filho de diplomata. E tenho de relembrar o pessoal, pô, diplomata é salariado, não é sócio. Mas o fato de todo mundo ter sido filho de acadêmico, ter morado no Exterior, e não peço desculpas por isso...A nossa música Até Quando Esperar diz: “Não é nossa culpa, nascemos com uma bênção”. Essa bênção é a educação, poder ter viajado, falar segunda língua. A gente pegou o pós-punk na fonte.

Brasília e suas peculiaridades tiveram um papel nisso?

Crescer em Brasília foi uma experiência ímpar no mundo, e não estou brincando. É muito estranho você crescer numa cidade que tem praticamente a sua idade. Enquanto Brasília tentava encontrar a sua cara cultural, a gente acabava por dar a cara pra Brasília. Tanto que o rock virou produto de exportação. Aí vem a alcunha, a capital do rock. O rock de Brasília virou patrimônio cultural imaterial. Eu virei cidadão honorário, eu e o André (Muller, baixista da Plebe), a gente ganhou título de comendador. Isso é muito louco. E por quê? Por causa da educação que a gente teve. Agora, voltando ainda ao medo de cancelamento, eu nem sei o que é isso.

A questão central está na educação?

Sim, e foi o rock de Brasília que devolveu à MPB o posicionamento. Falo isso com uma reverência absoluta. Estávamos em cima de ombros de gigantes. Você vê, em 1960, 1970, nos anos do arrocho mesmo, o pessoal teve de exilar. Alguns foram torturados. Então, no final dos anos 1970, abordo isso detalhadamente no livro, a gente começou a ver uma espécie de amansamento do som.

O problema é que até artistas polêmicos e mais incisivos, até Rita Lee e...atenção, falo isso com respeito enorme, por favor. A Rita Lee não estava causando tanto mais impacto pelas letras. Havia a campanha, acho que de jeans Ellus, com a música “meu bem você me dá, água na boca” (Mania de Você). E o comercial era só embaixo d‘água, com jovens hippies, esguios, tirando a roupa, e era uma polêmica. O Raul Seixas, tinha a “mosca na sopa”, claro que é um dedo na ferida, só que meio velado. Plunct Plact Zum, mais velado ainda, falando da burocracia e tal. Mas não tinha mais a coisa incisiva. (...) Aí chegou o rock de Brasília. Com discurso, e isso é importante, incisivo, porém não didático.

Para não querer dar lição?

O punk de São Paulo, e eu falo isso com uma reverência enorme também, era bem incisivo, mas era um pouco didático. Isso não diz nada para as pessoas. Mas aqui em Brasília, da maneira que foi chegando, mais a Plebe e o Renato (Russo), já que ele tinha escrito a maioria das coisas do Aborto (Elétrico, grupo que culminou depois na fundação do Capital Inicial). Havia uma maneira (de escrever) que chegava nas pessoas e as músicas ressoam até hoje.

É o que faz de algumas delas “eternas”?

Tem de ter uma densidade, um embasamento para poder durar ao teste do tempo. Então, se a gente está tocando no Brasil (ainda hoje), é por causa disso. Por causa desse mesmo tipo de discurso, não didático, porém extremamente incisivo. Por exemplo, o disco Evolução, que é duplo, narra a evolução do homo sapiens a partir do despertar da consciência, entre 200 mil e 150 mil anos atrás. E a Plebe, nem um pouco pretensiosa, tentando navegar essa história inteira até a “Quarta Guerra Mundial”, em 28 músicas.

Como veio o posicionamento nas letras mais recentes?

Tem um momento na música Descobrimento da América (do Evolução). E, mais uma vez, sem medo de cancelamento. As pessoas falam: “que absurdo!”, “América não foi descoberta, foi conquistada”. Sim, foi conquistada. Só que é a música do ponto de vista dos peregrinos. Ponto! Não tem discussão, não tem cancelamento. “Ah, mas você está concordando?”. Não, a gente só está observando o fato. E não pode fechar os olhos em relação a isso.

Então, tem um momento (na música) que passa pela América Latina e chega perto do Brasil, mas sem citar. Porque é a época da colônia, até um pouco antes. E fala, quando dá um salto mais para o presente: “Ditadores sobem e caem; Demagogos entram e saem; O populismo sempre trai, o idiota que o abraça”. É essa sutileza, entendeu? Às vezes, tenho alguns amigos que me mandam e-mail: “você tem de escrever sobre corrupção”. Cara, existe algo maior do que “Com tanta riqueza por aí, cadê a sua fração?” (trecho de Até Onde Esperar). Em vez de falar corrupção, entendeu? Então, tem maneira de chegar. E o Renato (Russo) tinha isso como ninguém. E isso fez toda a diferença.

Há algumas semanas o produtor Clemente Magalhães, em rede social, lamentou a perda de relevância do rock, perguntando: onde o gênero errou. Houve erros?

Acho que é exatamente em cima disso que falei. Os artistas meio que deixam por desejar, né? Pô, quem é que vai ver um cara que tem um discurso num lugar e tem outro no show, na música, no disco, completamente ao contrário? Coerência! Musiquinhas bobas, sabe? Boba, assim, ruim, pop ruim. E sucessos, mas ruim. E que, mais uma vez, ajudou muito nos últimos 30 anos na grande complacência nacional. Não é discurso militante, nada disso, mas algo denso (tem de ter). Poxa, cara. A Plebe tem grande espaço na mídia e sempre teve. Eu durmo bem à noite sabendo que a gente usa de maneira responsável isso.

Formação atual da Plebe: Philippe (guitarra e vocal), Marcelo Capucci (bateria), Clemente Nascimento (vocal e guitarra) e André Muller (baixo) Caru Leão / Divulgação

Ser relevante ainda hoje é motivo de orgulho?

Fico muito feliz com a longevidade da obra e com a relevância. Legal. Só que, como cidadão e pai, fico aflito. Porque, poxa, a gente está cantando as mesmas coisas. Censura a gente tinha deixado de tocar. E era sucesso. Que banda faz isso? A Plebe! Leia o livro, vai entender. A Plebe fez tudo ao contrário (risos). Quando a gente foi gravar o Rachando o Concreto ao Vivo (2011), indicado a um Grammy latino, a família Sarney conseguiu censurar algo na Folha de S.Paulo (2009). Aí, Censura voltou (ao setlist). Proteção foi sucesso nacional, deu o nosso primeiro disco de ouro. É a nossa música mais didática, ferrenha contra a ditadura. Mas aí teve esse governo passado, sabe? Brindando torturadores....Não é possível. O fato da obra não envelhecer me angustia muito. Então, a gente tem a obrigação de continuar fazendo isso. É o que me move, voltando à pergunta inicial.