Chris Brown é preso por suspeita de atacar produtor musical com garrafa em boate de Londres

Essa não foi a primeira prisão do rapper de 36 anos.

Chris Brown , uma das estrelas do R&B, foi preso na manhã desta quinta-feira (15), por suspeita de atacar produtor com uma garrafa em uma boate de Londres.

Agentes da Polícia Metropolitana prenderam o músico depois das duas horas da manhã no hotel cinco estrelas The Lowry, em Manchester.

Conforme informações dos jornais The Sun e Daily Mail, o rapper foi preso por suspeita de ter provocado lesões corporais graves no homem.

Prisão

Chris Brown chegou a Manchester na tarde de quarta (14), em um jatinho particular. Ao receberem a informação de que o cantor estava em solo britânico, repórteres do The Sun acionaram a Polícia Metropolitana, que enviou agentes ao hotel. O artista e sua equipe não se manifestaram sobre o caso.