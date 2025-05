Preso por agressão, Chris Brown é libertado após pagar fiança de R$ 37 milhões no Reino Unido

A decisão foi anunciada pelo juiz Tony Baumgartner, do Tribunal da Coroa de Southwark, responsável pelo caso. Brown deverá pagar uma fiança no valor de £ 5 milhões (cerca de R$ 32 milhões) , montante que pode ser confiscado se ele não comparecer às audiências futuras.

O valor vai permitir que o artista embarque na turnê internacional com datas previstas no Reino Unido e na Europa a partir de 8 de junho, em Amsterdã.

Acusado de lesão corporal grave em boate de Londres

A denúncia envolve uma suposta agressão a Abe Diaw , produtor musical que acusa Chris Brown de "lesão corporal grave dolosa" durante uma briga na boate Tape, em 2023. A prisão ocorreu na última quinta-feira (16), em um hotel em Manchester, no norte da Inglaterra.

Chris Brown não compareceu à audiência desta quarta. Segundo a acusação, ele teria participado do ataque ao lado de outro cidadão americano , Omololu Akinlolu, 38 anos, que também responde pelo mesmo caso. A próxima audiência está marcada para o dia 20 de junho.

Fiança havia sido negada inicialmente pela Justiça britânica

Na ocasião, a magistrada havia negado o pedido de fiança dos advogados do cantor, o que ameaçava o início da nova turnê.

Quem é Chris Brown

Cantor, compositor, dançarino e ator, alcançou sucesso ainda na adolescência com o hit Run It! . Ao longo da carreira, lançou diversos álbuns e venceu dois prêmios Grammy .

Sua trajetória, no entanto, também é marcada por episódios de violência , incluindo a agressão à cantora Rihanna em 2009, caso que teve ampla repercussão.

Desde então, Brown enfrentou outras acusações judiciais e críticas públicas, mas manteve a carreira musical ativa, com turnês frequentes e parcerias com outros nomes do pop e hip hop internacional.