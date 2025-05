Billy Joel cancela shows após diagnóstico de doença neurológica

Billy Joel tinha 17 apresentações marcadas até julho do no que vem.

"Sob as instruções do seu médico, Billy está passando por fisioterapia específica e foi aconselhado a se abster de apresentações durante este período de recuperação. Billy é grato pelo excelente atendimento que está recebendo e está totalmente comprometido em priorizar sua saúde ", completou o comunicado.

O que é hidrocefalia de pressão normal

A hidrocefalia é uma doença provocada pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano (LCR) nos espaços normais dentro do cérebro ou entre as camadas interna e média que o recobrem. As informações são do Manual MSD.