Um post do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, criou esperança aos fãs brasileiros sobre um possível show de Bad Bunny no país.

A conta oficial do local publicou neste domingo (4) uma foto de duas cadeiras brancas de plástico e marcou o cantor porto-riquenho, gerando expectativa sobre um possível show no país.

“Também recebemos essas cadeiras. Será que o @sanbenito está tentando nos dizer algo?”, diz o texto, acompanhado do emoji de olhos atentos.

A imagem remete diretamente à capa do álbum Debí Tirar Más Fotos, lançado em janeiro deste ano, que traz exatamente duas cadeiras semelhantes em um cenário costeiro.

Cadeiras brancas

A aparição das cadeiras no perfil do Allianz Parque não é isolada. Nas últimas semanas, estruturas semelhantes foram posicionadas em frente a outros estádios, como o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, sede do River Plate, e em locais da Europa.

Desde o lançamento do álbum, Bad Bunny se apresentou apenas em Porto Rico. Em janeiro, no entanto, o cantor mencionou o desejo de visitar países inéditos para ele, como Brasil e Japão, em uma prévia dos planos da turnê.

“Há lugares que levo no coração e gostaria de voltar. Voltar para México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colômbia. Tem outros que nunca fui e gostaria de visitar, como Brasil”, disse em vídeo.

Até o momento, nem o Allianz Parque, nem a equipe de Bad Bunny confirmaram oficialmente qualquer apresentação no Brasil.

Quem é Bad Bunny?

Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio tem 30 anos e começou sua carreira musical em 2013. O nome artístico surgiu de uma foto de infância em que aparece fantasiado de coelhinho com expressão séria.

Em poucos anos, deixou o trabalho de empacotador de supermercado para dominar as paradas globais. Foi o artista mais ouvido do mundo no Spotify por três anos seguidos, de 2020 a 2022.

Seu álbum El Último Tour del Mundo entrou para a história como o primeiro disco cantado integralmente em espanhol a alcançar o topo da Billboard 200. Além da música, também atuou no cinema, participando do filme Trem-Bala (2022), ao lado de Brad Pitt.

Apesar de nunca ter se apresentado no Brasil, Bad Bunny figura entre os nomes mais aguardados por fãs do pop e do reggaeton no país. Segundo a Billboard, ele foi o primeiro latino a entrar no Hot 100 brasileiro com uma música sem participação de artistas locais.