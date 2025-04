Tomorrowland Brasil abre venda de ingressos nesta terça-feira; saiba como comprar

Registro da edição brasileira do Tomorrowland ocorrida em 2016 em Itu, no interior de São Paulo. Tomorrowland / Divulgação

Tomorrowland Brasil abriu a venda de ingressos na manhã desta terça-feira (8), com valores que variam entre R$ 696 e R$ 8.600. Os bilhetes são vendidos no site oficial do evento.

O evento ocorre entre os dias 10 e 12 de outubro, no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo.

Nomes como Steve Aoki, Vintage Culture, Meduza, Armin Van Buureen e Anna aparecem entre as principais atrações (veja a lista completa abaixo).

Valores dos ingressos

Os bilhetes foram divididos entre seis modalidades, cujos valores variam conforme os dias de acesso, a posição com relação ao palco principal e a entrada para o DreamVille —acampamento oficial do evento.

O mais barato é o Day Pass, a partir de R$ 696 na modalidade meia-entrada, que permite acompanhar a um único dia de shows. Já o Full Madness Nº1, comercializado por R$ 8.600, garante acesso a área "open foods" e transporte da capital paulista até o local do evento em Itu. (Veja as modalidades abaixo).

Como comprar os ingressos para o Tomorrowland?

Para comprar um ingresso, é preciso realizar cadastro no site oficial do Tomorrowland, com e-mail e senha.

Após efetuar o registro:

Clique na aba "Tomorroland Brasil"

Selecione "ingressos"

Clique em "ir para a loja"

Vá até a seção "venda mundial de ingressos"

Modalidades

Day Pass

Modalidade mais barata, garante acesso a apenas um dia de evento. Não permite entrada ao DreamVille.

Inteira: R$ 1.160

Ingresso social: R$ 696

Meia-entrada: R$ 580

PcD (Pessoas com Deficiência): R$ 580

Day Comfort Pass

Permite acesso a um espaço com vista mais privilegiada do palco principal. Entrada para um dia de evento.

Inteira: R$ 2.110

Ingresso social: R$ 1.646

Meia-entrada: R$ 1.530

PcD (Pessoas com Deficiência): R$ 1.530

Day Pass Nº 1

Também para um dia de evento, a modalidade contempla área com bebidas e comidas liberadas. Também está incluso o transporte de São Paulo até Itu.

Inteira: R$ 3.060

Ingresso social: R$ 2.596

Meia-entrada: R$ 2.480

PcD (Pessoas com Deficiência): R$ 2.480

Full Madness Pass

O bilhete dá acesso para todos os dias do Tomorrowland Brasil, mas não contempla benefícios adicionais como áreas de open foods e acesso ao DreamVille.

Inteira: R$ 2.900

Ingresso social: R$ 1.740

Meia-entrada: R$ 1.450

PcD (Pessoas com Deficiência): R$ 1.450

Full Madness Comfort Pass

Também garante acesso para todos os dias de evento, mas o diferencial é uma área com vista exclusiva do palco e com bar exclusivo.

Inteira: R$ 5.275

Ingresso social: R$ 4.115

Meia-entrada: R$ 3.825

PcD (Pessoas com Deficiência): R$ 3.825

Full Madness N°1

Com comidas e bebidas liberadas, garante a melhor visão para o palco principal e incluí transporte da cidade de São Paulo até a entrada do evento nos três dias

Inteira: R$ 8.600

Ingresso social: R$ 7.440

Meia-entrada: R$ 7.150

PcD (Pessoas com Deficiência): R$ 7.150

Line-up do Tomorroland 2025