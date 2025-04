Sertanejo Mateus, dupla de Jorge, passa por cirurgia de emergência

O músico já passou por outro procedimento no joelho neste ano. Félix Zucco / Agencia RBS

O cantor Mateus, da dupla sertaneja Jorge & Mateus, será submetido a uma cirurgia de emergência no joelho nesta quinta-feira (24). A informação foi divulgada em um comunicado publicado no perfil oficial da dupla no Instagram.

Na nota, as produtoras responsáveis pela turnê que comemora os 20 anos de carreira da dupla, iniciada em abril, informam que Mateus não participará dos shows programados para este fim de semana nas cidades de Santarém e Belém, no Pará, e em Manaus, no Amazonas.

O comunicado também informa que o cantor já passou por outra cirurgia no joelho neste ano, embora o motivo das intervenções não tenha sido divulgado.

"Em fevereiro deste ano, Mateus foi submetido a uma cirurgia no joelho e, por orientação médica, precisará passar, com urgência, por um novo procedimento cirúrgico ainda na tarde de hoje, o que o impossibilita de se apresentar nessas datas", informou a nota.

Turnê comemorativa

Com mais de 21 bilhões de reproduções e cerca de 100 milhões de seguidores nas redes sociais e plataformas de música, a dupla Jorge & Mateus é um dos maiores sucessos no cenário do sertanejo universitário.

A turnê Jorge & Mateus – 20 Anos começou em abril deste ano. Em dezembro de 2024, a dupla anunciou que os shows comemorativos serão seguidos de uma pausa por tempo indeterminado.

A turnê passará por Porto Alegre no dia 7 de junho, no Estádio Beira-Rio. Os ingressos já estão esgotados.