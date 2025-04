"Sem previsão de alta no momento", diz equipe que acompanha Preta Gil no Hospital Sírio-Libanês

Um novo boletim médico para atualizar o estado de saúde da cantora Preta Gil foi divulgado na terça-feira (8). O documento, que é assinado pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, informa que a cantora encontra-se internada "desde a última segunda (7), para acompanhamento oncológico " e que "a paciente segue estável e não há previsão de alta nesse momento."

Preta, que tem câncer colorretal, está tratando uma infecção urinária. Ela é acompanhada pela equipe do médico Roberto Kalil Filho.

No último domingo (6), a artista foi transferida para São Paulo em uma UTI aérea. Ela chegou a postar um vídeo nas redes sociais em que aparece dentro da aeronave.

Tratamento nos EUA

Uma semana antes, Preta Gil apareceu no programa Domingão do Huck, na TV Globo e compartilhou que irá para os Estados Unidos para seguir seu tratamento contra o câncer.

— Sou grata por poder passar por tudo isso recebendo o tratamento com dignidade. Estou entrando em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos, agora minha chance de cura está no Exterior, e é para lá que eu vou — afirmou Preta.