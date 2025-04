Sean "Diddy" Combs se declara inocente de nova acusação de tráfico sexual

O rapper Sean "Diddy" Combs se declarou inocente, nesta segunda-feira (14) em um novo indiciamento , no qual foram acrescentadas acusações no processo por tráfico sexual e extorsão .

Ele já havia se declarado inocente anteriormente, em uma audiência que envolvia três acusações. No início de abril, os advogados declararam não ter novidades no caso.

Prisão de P. Diddy

As acusações são do final de 2023, quando a cantora Cassie (Casandra Ventura) afirmou que ele a submeteu ao uso de drogas, agressão física e estupro em 2018.

Entre as denúncias, há casos de estupro de adolescentes de 13 e 17 anos. A defesa de P. Diddy nega todas as acusações.

Documentário

Diddy: como nasce um bad boy está disponível no Globoplay e traz imagens inéditas e depoimentos de vítimas, funcionários e ex-parceiras do cantor.

Filho de um gângster assassinado no Harlem, Sean começou a trabalhar na música cedo. O documentário percorre a infância e a ascensão do artista na indústria.

Julgamento

O julgamento do processo está programado para maio, com data provisória para a seleção de um júri no dia 5 e os primeiros depoimentos no dia 12 do mesmo mês.