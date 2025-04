Roberto Carlos volta a Porto Alegre para oferecer flores e emoções em dois shows

Roberto Carlos em seu último show realizado no Auditório Araújo Vianna, em 2023. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Aos 84 anos, Roberto Carlos não cansa de viver aquele momento lindo, olhando para a plateia e sentindo as mesmas emoções. E são tantas já vividas.

Nesta quarta (23) e quinta-feira (24), o Rei volta a Porto Alegre para reprisar esses sentimentos e, por que não, oferecer flores. Ele sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna às 21h nas duas datas. Os ingressos estão esgotados para o segundo dia, mas ainda há entradas disponíveis para quarta.

Desta vez, Roberto traz à capital gaúcha a turnê Eu Ofereço Flores. O título do show vem da música lançada em novembro de 2023, que é, praticamente, uma sequência de Emoções. Aliás, a composição serve também como uma carta de amor aos fãs por todo o apoio e carinho ao longo de sua trajetória (“Eu quero agradecer/ Por tudo o que você/ De bom me faz sentir/ Por tantas emoções”).

Antes de chegar a Porto Alegre, a turnê já passou por Passo Fundo (27 de março) e Novo Hamburgo (29 de março) no mês. Depois da capital, o cantor segue para Bento Gonçalves, onde se apresentará no Fundaparque (Pavilhão E), a partir das 21h.

Desde o ano passado, Roberto tem viajado com a turnê pelo Brasil e pelo mundo — já passou por Equador, Colômbia e Peru, contando ainda com uma série de shows por oito cidades mexicanas em maio. Até seu tradicional cruzeiro foi realizado entre 12 e 16 março, intitulado agora como Além do Horizonte (a ideia é levar essa atração para um resort no ano que vem).

Falando nisso, o aniversário de 84 anos do Rei foi comemorado no último sábado (19) do jeito que ele gosta: em cima do palco, durante show na Arena das Dunas, em Natal (RN). Ele ganhou um bolo de aniversário e fez questão de distribuir as primeiras fatias aos fãs presentes.

Sobre sua longeva carreira, Roberto comentou em entrevista à revista Caras que não se sente um “meninão”, mas sim um “rapaz”. “Minha cabeça não condiz com minha idade, eu penso de forma jovem. Não me julguem pretensioso, mas gosto de pensar como jovem”, explicou à publicação.

O cantor acrescentou que tem sete faixas gravadas para lançar a qualquer momento. Aliás, no especial da TV Globo do ano passado, ele cantou uma música inédita chamada Bicho Solto — porém, ele ressaltou em um show posterior que não sabia se manteria esse título.

No momento, não há previsão para o lançamento de single, EP ou disco com faixas inéditas por parte do Rei. Contudo, na última quinta-feira (17), foi relançado nas plataformas digitais o Pra Sempre Ao Vivo no Pacaembu em versão Deluxe, contendo nove faixas extras que estavam disponíveis apenas na edição em DVD. O registro saiu originalmente em 2004.

E tem mais: o cantor deve ver sua vida chegar aos cinemas em cinebiografia dirigida por Mauricio Farias (Hebe: A Estrela do Brasil e Verônica). Não se sabe ainda quem interpretará o Rei, mas ele garantiu em entrevista que as filmagens devem começar até o fim do ano.

Eu Ofereço Flores

É com Emoções que Roberto tem aberto as apresentações da turnê Eu Ofereço Flores. O repertório também costuma repassar toda a carreira do Rei, incluindo clássicos como Outra Vez, Jesus Cristo, Amigo, Cavalgada, Lady Laura, Detalhes, Como é Grande o Meu Amor Por Você e encerrando com a faixa que dá título ao show. Não faltam flores à plateia — e as emoções se repetindo.

Serviço