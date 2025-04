Quem era Rubby Pérez, cantor morto em desabamento de boate na República Dominicana

Entre as 113 vítimas confirmadas está o cantor Rubby Pérez, de 69 anos, ícone do merengue. Instagram / @rubbyperezoficial / Reprodução

O cantor Rubby Pérez, 69 anos, ícone do merengue, está entre as 113 vítimas do desabamento do teto da boate Jet, na República Dominicana.

A tragédia que aconteceu em Santo Domingo nesta terça-feira (8) abalou o país e a música caribenha.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento exato em que o teto da casa noturna cede, enquanto Rubby cantava no palco. Mais de 370 socorristas foram mobilizados para o resgate.

O corpo do músico foi localizado horas depois sob os escombros, após relatos de que ele ainda cantava enquanto estava soterrado, disse a filha mais velha do artista, Zulinka.

Quem era Rubby Pérez?

Nascido em 8 de março de 1956, em Bajos del Haina, na República Dominicana, Roberto Antonio Pérez Herrera — nome de batismo de Rubby — sonhava em ser jogador de beisebol.

Filho de um torcedor dos "Leones del Escogido", chegou a treinar com frequência até ser atropelado por uma caminhonete aos 15 anos, o que resultou em lesões permanentes na perna direita e mudou o rumo de sua vida.

Durante o período de reabilitação, Rubby começou a cantar e tocar violão para entreter os colegas de hospital. Sem saber seu nome, os pacientes passaram a chamá-lo de "Cama 13", em referência ao número da cama onde estava internado.

Após isso, estudou música no Conservatório Nacional e iniciou sua carreira profissional no final da década de 1970. A popularidade cresceu de forma meteórica após se juntar à banda de Wilfrido Vargas, em 1982, com quem gravou alguns dos maiores sucessos da época.

Merengue

A consagração definitiva veio em 1987, quando Rubby Pérez iniciou carreira solo.

Hits dominicanos como Volveré, Enamorado de Ella e Buscando Tus Besos embalaram festas por toda a América Latina e o colocaram nas paradas da Billboard.

Ao longo da carreira, foi apelidado de "La voz más alta del merengue" ("a voz mais alta do merengue", em tradução literal), pela potência vocal.

Wilfrido Vargas, amigo e parceiro de longa data, lamentou publicamente a morte do colega.

— Estou destruído... O melhor cantor do gênero, a voz mais alta do merengue. O amigo e o ídolo do nosso gênero acaba de nos deixar — declarou.

Rubby era pai de sete filhos — cinco meninas e dois meninos — e mantinha uma relação próxima com os fãs e com sua terra natal.

Ouça um dos sucessos de Rubby Perez

Desabamento da boate

A boate Jet Set, na capital dominicana, colapsou durante o show por causas ainda investigadas. Vídeos aéreos mostram o teto completamente destruído, formando uma cratera no centro do salão.

Dezenas de pessoas se reuniram do lado de fora do local e de hospitais da região em busca de informações.

O governo dominicano decretou três dias de luto nacional e segue com as buscas por possíveis sobreviventes.

Segundo Juan Manuel Méndez, diretor do Centro de Operações de Emergência, ao menos 113 pessoas morreram até a manhã desta quarta-feira (9).