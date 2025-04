Preta Gil recebe visita da irmã e da sobrinha em hospital de São Paulo

Foto foi compartilhada no Instagram de Bela Gil.

Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento contra um câncer, Preta Gil recebeu, na noite deste último sábado (12), a visita da irmã Bela Gil e da sobrinha Flor Gil .

Antes de assistirem ao show do Gilberto Gil , pai de Bela e avô de Flor, mãe e filha passaram algumas horas ao lado da artista. O encontro foi publicado nos stories de Bela Gil, no Instagram.

Durante a visita, Flor mostrou à tia o vídeo em que canta ao lado do avô, na apresentação realizada na sexta-feira (11). A performance integrou a turnê Tempo Rei, com a qual Gilberto Gil se despede das grandes apresentações. No palco, o cantor tem recebido diferentes convidados da música brasileira, como Marisa Monte, Lulu Santos, Anitta, Sandy e a própria neta.