Preta Gil posta vídeo em UTI aérea em meio a tratamento contra o câncer

"Os médicos acharam melhor que ela continue o tratamento em São Paulo, com equipe que já a acompanha. Então, vai seguir por lá, e está tudo certo ", explicou a revista à equipe de Preta Gil. A assessoria da cantora não especificou por qual tratamento ela está passando, nem se o plano de continuar os cuidados no exterior foi adiado ou cancelado.

A cantora estava no Rio de Janeiro e viajou acompanhada da irmã Bela Gil e da amiga Ju de Paulla . No post, escreveu "Mãe pode dar beijo?", fazendo referência a uma fala da influenciadora digital Virginia Fonseca que viralizou nas últimas semanas.

Na última quarta-feira (2), Preta foi hospitalizada para fazer exames e tomar medicações . Na ocasião, ela usou as redes sociais para agradecer o carinho daqueles que a acompanham desde o início do tratamento. "Dois anos cuidando de mim e não cansam!!! Obrigada, meus amores", escreveu em uma postagem.

Tratamento fora do Brasil

— Agora entro numa fase difícil, complicada. Porque aqui no Brasil a gente já fez tudo que podia. Agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil, e é pra lá que eu vou.