Morre o violonista Félix Júnior, aos 44 anos

O violonista Félix Júnior morreu em Brasília aos 44 anos. O falecimento do artista foi confirmado na última sexta-feira (25) por familiares nas redes sociais. O músico foi cremado no domingo (27). A causa da morte não foi revelada.

O violonista foi um ás no toque sete cordas, em geral postas a serviço do choro.

A discografia solo de Félix Júnior começa com a edição do álbum Pegando Fogo (2011), seguindo com As Cordas Choram (2012), Lamento Mineiro (2019), Félix Junior interpreta Francisco Araújo (2020) e encerrando com Sons e Canções, lançado em abril de 2024.