Morre Mauro Motta, músico parceiro de Raul Seixas e Roberto Carlos, aos 77 anos

O músico, compositor e produtor Mauro Motta morreu no sábado (26), aos 77 anos, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A confirmação do falecimento foi feita pela prefeita do município, Marina Rocha, nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Motta foi parceiro musical de Raul Seixas e produtor do cantor Roberto Carlos por mais de 10 anos. Colaborou também com Agnaldo Timóteo, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Jerry Adriani, Vanderléia, Balão Mágico e Fábio Júnior.

O artista foi referência na música popular romântica, no rock e na Jovem Guarda, e foi premiado duas vezes com Grammy Latino como produtor, em 2005 e 2006.

Quem foi Mauro Motta

Nascido em 19 de fevereiro de 1948, no Rio de Janeiro, Mauro da Motta Lemos iniciou os estudos musicais aos cinco anos , incentivado pela mãe, que o matriculou em aulas de piano. Nos anos 1960, deu início à carreira em grupos de baile e passou a integrar as bandas Blue Jeans e, depois, Renato e Seus Blue Caps , ícones da Jovem Guarda, como tecladista.

Parcerias de sucesso

Mauro construiu ainda uma sólida colaboração com Roberto Carlos. O cantor gravou músicas compostas por ele, como Nosso Amor e Eu Me Vi Tão Só (ambas em parceria com Eduardo Ribeiro), além de Como Eu Te Amo (escrita com Carlos Colla). De 1984 a 1996, foi responsável pela produção de todos os álbuns lançados por Roberto Carlos no Brasil, período que marcou a mais longa parceria entre os dois.