Morre Leandro Ruppenthal, vocalista do Grupo Só Alegria 

Leandro nasceu em 22 de dezembro de 1979, no município de Ibirubá, noroeste do RS. Redes sociais / Divulgação

Morreu no domingo (20) o cantor Leandro Ruppenthal, aos 45 anos. O músico, fundador e vocalista do Grupo Só Alegria lutava contra um câncer no fígado.

Nascido em 22 de dezembro de 1979, no município de Ibirubá, no noroeste do RS, Leandro era filho de Elemar Ruppenthal e Nair Weimer Ruppenthal. Sua infância foi no interior de Santa Bárbara do Sul. Em 1985, mudou-se para Quinze de Novembro, onde construiu sua trajetória artística e política.

O artista foi o responsável pela composição da música Jorge Bagre, sucesso do grupo Só Alegria.

No Instagram do grupo Só Alegria, diversos amigos e fãs compartilharam mensagens lamentando a morte do músico:

"Acredito ter concluído sua missão, onde deixou um lindo legado. Que sua alegria e modo viver inspire quem por ele tinha grande admiração. Partiu em um dia muito especial, onde nos mostra que sempre está vivo entre os que amam. Vai em paz!", escreveu um fã.

A Câmara de Vereadores de Quinze de Novembro também emitiu uma nota, manifestando "profundo pesar pelo falecimento de Leandro Ruppenthal, ex-vereador desta Casa Legislativa (2004/2008) e ex-vice-prefeito Municipal (2012/2016)".

"Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a comunidade, pela ética e dedicação à vida pública. Neste momento de dor, prestamos solidariedade à família, amigos e a todos que conviveram com Leandro", diz o comunicado.

Leandro deixa a esposa Evelize, filhos Lana, Nicole e Gustavo. As últimas homenagens ocorreram nesta segunda-feira (21), na igreja evangélica de Lagoa dos Três Cantos.