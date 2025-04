Morre Antônio Barros, um dos maiores compositores do forró

Nascido na cidade de Queimadas, na juventude Antônio Barros tocava pandeiro em emissoras de rádio, quando se tornou amigo de Jackson do Pandeiro e começou a compor canções e gravar com ele e outros músicos, como Luiz Gonzaga e Genival Lacerda.

Segundo publicação da Folha de S.Paulo, o casal viveu no Rio de Janeiro. Juntos, escreveram músicas interpretadas por Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Jackson do Pandeiro, Alcione, Luiz Gonzaga e Fagner, entre outros. Algumas de suas principais faixas são Homem com H, Por Debaixo dos Panos, Forró do Poeirão e Forró do Xenhenhém.