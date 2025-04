Lauana Prado, Zé Neto & Cristiano e Menos é Mais são destaques da Oktoberfest de Igrejinha

Shows prometem animar o público em Igrejinha em outubro. Montagem sobre fotos de Fabio Ponce,Jose Barros e Jefferson Bernardes / Divulgação e Agência Preview

Marcada para ocorrer de 17 a 26 de outubro, a 36ª Oktoberfest de Igrejinha promete animar o público com mais de 70 atrações e cerca de 120 apresentações. Nomes como Lauana Prado, Zé Neto & Cristiano e Menos é Mais são alguns dos shows confirmados na programação musical da festa, que contará com seis palcos no Parque de Eventos Almiro Grings.

A presença dessas atrações busca valorizar a pluralidade cultural, como destaca Falcon Luiz Jost, presidente da 36ª edição:

— A Oktoberfest de Igrejinha é construída com base no voluntariado e no respeito às tradições, mas também tem o compromisso de dialogar com diferentes públicos e estilos. Os shows nacionais são uma forma de atrair novos visitantes e celebrar a música como expressão de diversidade.

Como será a programação

No dia 17, a abertura da Oktoberfest contará com o show de Lauana Prado, um dos nomes de destaque do sertanejo atual, que trará hits como Cobaia, Zap e Termina Comigo Antes, em uma apresentação voltada à emoção e à identificação com o público.

Já no dia 19, será a vez da dupla Zé Neto & Cristiano subir ao palco principal. Os artistas conquistaram o país com sucessos como Largado às Traças, Notificação Preferida e Você Beberia ou Não Beberia?, que devem estar presentes no repertório do show para serem cantados junto aos fãs.

O terceiro grande show da programação nacional ocorrerá no dia 24, com Israel & Rodolffo, donos do hit Batom de Cereja, os músicos apresentarão um repertório animado, que inclui faixas como Dar Uma Namorada, Seu Brilho Sumiu e Bombonzinho.

O encerramento da Oktoberfest, no dia 26, será comandado pelo grupo de pagode Menos é Mais, que se tornou fenômeno com o projeto Churrasquinho. No repertório estarão músicas como Melhor Eu Ir, Adorei, Recaída do Mesmo Amor e Ligando os Fatos.

Os Super Sábados de pop rock

Além dos shows de sextas e domingos, a festa também traz de volta o Super Sábado, formato que aposta no pop rock nacional para atrair diferentes gerações. No dia 18 de outubro, o palco será da banda Reação em Cadeia, conhecida por hits dos anos 2000 como Me Odeie, Os Dias e 7 Noites.

Já no dia 25 de outubro, a atração será o grupo Nenhum de Nós, com mais de três décadas de carreira e clássicos como Camila, Camila, Astronauta de Mármore e Você Vai Lembrar de Mim.

— As apresentações do Super Sábado reafirmam a proposta da Oktoberfest de ampliar a diversidade de estilos musicais presentes na programação — complementa Jost.

Em breve, a organização divulgará informações sobre os valores e a compra dos ingressos para a edição deste ano. Mais informações estão disponíveis no site oficial da Oktoberfest e nas redes sociais da festa: @oktoberfest_igrejinha

SERVIÇO